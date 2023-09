Den politiske forståelse for sjukeheimens betydning i eldreomsorga

Jeg hadde 18/8 et innlegg i RB der jeg kritiserte Høyre for å ha et for dårlig og ufullstendig valgløfte til eldre, framsatt av stortingsrepresentant Svardal Bøe, som syntes å være uvitende om at det finnes sjukeheimsplasser som en viktig del av eldreomsorga, og en forutsetning for at eldre lengst mulig kan nytte de bomuligheter han snakka om.