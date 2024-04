Det siste året har NRK gjennom en rekke artikler, og tv-dokumentaren «Oppsynsmannen», dokumentert hvordan naturen i Norge forsvinner i forrykende tempo. Eksemplene på nedbygging og ødeleggelse av naturen som NRK har funnet, er også fra Møre og Romsdal.

Rødlistede naturtyper, inngrepsfri natur, myr, strandsone, vassdrag. Dette er bare noen av naturtypene som er sterkt presset og som vi har lite igjen av.

I gjennomsnitt ødelegges det i Norge spesielt verdifull natur tilsvarende to fotballbaner – hver eneste dag.

Også i Møre og Romsdal er dette en realitet. I perioden 1988 til 2018 ble den inngrepsfrie naturen i fylket vårt redusert med 500 km².

Samtidig har Norge tilsluttet seg FNs naturavtale, hvor et sentralt avtalepunkt er at vi forplikter oss til å verne minst 30 prosent av all natur på land innen 2030. Vi skal også verne eller bevare 30 prosent av havområder, innsjøer og elver.

Målsetningen om å ta vare på den gjenværende naturen, er ikke noe som staten alene kan gjennomføre. Nedbyggingen og ødeleggelsene skjer lokalt. Derfor må de lokale og regionale politiske nivåene være en del av løsningen.

Arealforvaltningen ligger for en stor del hos kommunene. Likevel kan fylkeskommunen spille en viktig rolle.

Hvordan vil fylkesordføreren ta initiativ til at Møre og Romsdal fylkeskommune skal ta en mer aktiv rolle i arbeidet for å ta vare på den gjenværende naturen i fylket?

PS. Innlegget er sendt inn som en interpellasjon til fylkestinget som skal holdes seinere i april.

