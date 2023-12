Fotball, håndball og turn. Jeg gikk på trynet og bommet på ballen, men jeg kjente meg lykkelig. For mange foreldre ble prisen for dyr.

Husker du lyden av skoleklokken? Den kunne være både høylytt og etterlengtet. Når klokken ble 2 på barneskolen var vi flere smårollinger som gledet oss. Skolefritidsordningen var en god plass å være etter skolen.

Når jeg slet med å finne mitt fellesskap, så fant jeg tryggheten der. For meg var SFO en mulighet til å få venner. Lite tenkte jeg på alle de som måtte gå hjem alene.

Som voksen har jeg fått møte mange foreldre som er opptatt av dette. Her er noen ord som jeg fikk høre av en far og bedriftseier.

«Med tanke på den gode inntekten jeg har, så tjener jeg personlig mest på å stemme frem et blått parti. Her er grunnen til at jeg likevel vil stemme på deg og Arbeiderpartiet»

«Du skjønner det Torbjørn: Sønnen vår deltar i både fotballtrening og i SFO-tilbudet. Det har vi råd til, og gutten vår glede av, men det er ikke så trivelig når flere av vennene blir tvunget til å reise hjem igjen på grunn av familieøkonomien. Det må vi få gjort noe med. Derfor vil jeg gi min stemme for en rimeligere barnehage og gratis SFO.»

Nå kutter vi barnehageprisen i alle kommunene.

For hvert statsbudsjett vi legger fram blir SFO-en gratis for stadig flere. For meg har det blitt en hjertesak. Når vi får ned prisen, får flere barn delta i fellesskapet.

I mars skal jeg bli pappa for første gang. Til en liten jente. Og herregud så stolt jeg er. Ja jeg har til og med lært meg å lage flette.

Når hun en dag skal begynne i SFO og i fritidstilbudene, så håper jeg at ingen venner skal måtte oppleve å bli sendt hjem alene på grunn av familieøkonomien.

Det skal vi klare. For meg er dette personlig.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal