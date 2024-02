Daværende ordfører Torgeir Dahl lanserte til stor begeistring, særlig blant oss eldre, ideen om et helsehus på Lundavang på vårparten i fjor.

Det store nye sykehuset har blitt plassert langt øst i byen, da ville det være fint med et helsehus vest i byen, altså Lundavang.

Dette har politikerne tatt høyde for, men kommunedirektøren liker ikke ideen tydeligvis. Hun nevner at vi ikke har bestemt hva helsehuset skal inneholde. Det har da allerede kommet mange gode forslag om det. Blant annet mangler vi sykehjemsplasser, særlig korttidsplasser. Etter nærmest pålegg fra kommunedirektøren har Molde kommune nedlagt velfungerende sykehjemsplasser og i stedet måttet betale store summer til Helseforetaket for såkalt ferdigbehandlede pasienter som har oftest blitt liggende på korridorer. Det er jo slik at om man legger godt til rette for at gamle skal klare seg selv hjemme lengst mulig, så blir det ofte et stadium der man er så syk at en trenger heldøgnspleie. Ettertiden viser vel at dette rådet fra kommunedirektøren om å legge ned sykehjemsplassene ikke var så klokt.

Jeg håper på at demokratiet virker og at politikerne våre står ved sine vedtak.

På et orienteringsmøte mandag på innbyggerlabben var det en orientering om Molde kommune for medlemmer av rådene. Fint tiltak med god stemning. Etatsjefer og kommunedirektør orienterte. Vi deltakere stilte spørsmål. En representant fra eldrerådet stilte et spørsmål til kommunedirektøren. Det resulterte i at hun sa det var et politisk spørsmål, og ville ikke svare. Kanskje er det slik at kommunedirektøren synes vi politikere er bremseklossene?

Bitten Linge, medlem av eldrerådet

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal