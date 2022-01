En oppslutning ingen ville trodd på

Meninger

En fersk meningsmåling i avisa Vårt Land viser en rekordstor oppslutning for partiet Rødt. Ifølge Norstats januar-gallup er Rødt nå det fjerde største partiet i Norge. Hvem hadde trodd det for noen år tilbake?

Rødt får en oppslutning på 9,5 prosent og går rett forbi både Senterpartiet og SV. Sjøl om dette er ei meningsmåling og ikke noe valgresultat, er det oppsiktsvekkende og noe helt nytt i norsk politikk. Det mer enn antyder at partiets valgresultat i høst var starten på en helt ny trend hos mange velgere.

Vår nyere politiske historie forteller at fra da Rød Valgallianse (med AKP-ml) stilte liste til sitt første stortingsvalg i 1973 og helt fram til 2007, var det et ganske så marginalt parti i Norge. Skiftet til Rødt i 2007 ga heller ingen umiddelbar opptur. Men etter en bunnotering i 2013, med så vidt over 1 prosents oppslutning, snudde pila. Rødt doblet nesten resultatet til valget i 2017 og det samme igjen i fjor høst.

Valgresultatet og den fortsatt økende oppslutningen etter regjeringsskiftet har mange forklaringer. Spesielt har partiet flere frontfigurer som har tatt en tydelig og markant posisjon i de mest brennbare politiske sakene. Som for eksempel nå sist om strømprisene. Derfor stjeler Rødt også stemmer fra mange ulike kanter av det politiske spekteret i Norge.

Samtidig er det grunn til å tro at Rødt er i en situasjon som vi finner igjen i mange vestlige demokratier de siste åra. Det politiske landskapet har blitt mer polarisert. De store folkepartiene har mistet mange velgere og strever med å finne solid styringsgrunnlag. I flere land er det partier tradisjonelt har vært sett på som ytterpartier, som nå høster mer og mer støtte fra velgerne.

Så langt har vi kanskje vært mest vant til å se at det gir oppslutning om partiet lengst til høgre eller reine miljø/klima-partiet. Rødt sin solide framgang i Norge er ganske spesiell. Og utfordrer også i økende grad det rødgrønne-samarbeidet.