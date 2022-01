Bra festen er over

Meninger

Forrige torsdag kunngjorde Norges Bank at styringsrenta fortsatt holdes på 0,5 prosent. Det var som forventet. Og like ventet varslet sentralbanksjef Øystein Olsen at neste renteheving kommer snart. – Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenta mest sannsynlig bli satt opp i mars, sa Olsen.

En langvarig rentefest (for alle som har lån) synger på siste verset. Men sjøl om renta nå er satt opp allerede to ganger fra pandeminivået på 0 prosent, er det langt opp til det som en gang var et slags normalnivå.

Hva som er et normalnivå på rente er i seg sjøl vanskelig å definere. Sett over et kort perspektiv vil det kanskje si en rente på 2–3 prosent, men ser vi lenger tilbake var renta skyhøgt over det.

For 30 år siden, i januar 1992, var styringsrenta på 9 prosent. Og etter jappetida, rundt 1988 opererte bankene med en utlånsrente over 16 prosent. Da var forholdene veldig spesielle, og vi er ikke nærheten av en slik situasjon nå.

Et drøyt år før pandemien, i september 2018, hevet Norges Bank styringsrenta for første gang siden mai 2011. Etter en nesten ti år lang periode med rekordlave renter etter finanskrisen høsten 2008, skulle renta opp. Så kom korona, og vi fikk nullrente i land etter land. Men nå settes renta opp flere steder.

Onsdag denne uka kunngjorde storbankene DNB og Nordea sine tanker om den økonomiske utviklinga. Legger vi bankenes vurdering til grunn er rentefesten så absolutt over. De to bankene tror begge på økt lønns- og prisvekst de neste åra. De mener at renta vil øke raskere enn Norges Bank så langt har signalisert.

Bankene tror at den sterke økonomiske utviklinga vil åpne for seks rentehevinger de neste to åra, og en topp på 2 prosent ved utgangen av 2023. For alle oss med boliglån er selvfølgelig renteheving alene dårlig nytt, men skyldes det oppgang i økonomien generelt og bedre lønnsnivå er framtida slett ikke så skummel. Og fortsatt svært langt unna det rentenivå som plagde boligkjøpere for noen tiår siden. Det er bra at festen er over.