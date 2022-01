«Hva med å vise litt raushet heller og si at denne gangen var det Kristiansund sin tur?»

Meninger

Jeg leser med stor interesse utspillet fra Geir Inge Lien, og lederen i Rbnett i dag der det forlanges stopp i NAV-flyttingen til Kristiansund.

Begge stiller spørsmål om lønnsomhet, og det argumenteres med fare for ny fogderistrid, sentralisering, og den belastningen man påfører de ansatte i Molde.

Vi ble i desember 2018 gjort kjent med at NAV Arbeid og Ytelser skulle effektivisere 150 årsverk på landsbasis, og at de skulle ned fra 24 til 17 kontorsteder.

Deriblant at kontorene i Kristiansund og Molde skulle slås sammen. Etter hva jeg er kjent med så er denne prosessen sluttført i de fleste andre fylkene som var berørt.

Det vil etter min oppfatning være oppsiktsvekkende om de reverserer beslutningen om sammenslåing i Møre og Romsdal, når endringen allerede er gjennomført i de andre fylkene.

Min tilnærming i denne saken har da siden 2018 vært å jobbe for å argumentere for at det er Kristiansund som er rett plassering av dette kontoret, når beslutningen om sammenslåing tross alt ble tatt for over 3 år siden.

– Blir det sammenslåing, blir det Kristiansund – Blir det bestemt at Nav-avdelingene skal slås sammen, kommer man til et punkt der man må spørre: Skal arbeidsplassene legges til dem som har mest eller dem som har minst? sier fylkespolitiker Kristin Sørheim.

Min påstand er at hvis departementet bruker retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser som den forrige Regjeringen vedtok, og som den nye har forsterket, ja da står det skrevet KRISTIANSUND med store bokstaver i fasiten for hvor plasseringen av dette kontoret må være. Både i forhold til at det er i Kristiansundregionen at dette vil ha størst regional betydning, men ikke minst fordi det bidrar til å redusere de samlede negative ringvirkningene det har at vi snart skal flytte flere hundre statlige arbeidsplasser fra Kristiansund til Molde.

Jeg kan ikke huske å ha lest at verken Lien eller Romsdals Budstikke har vært så bekymret for hverken lønnsomhet, fogderistrid og sentralisering av offentlige arbeidsplasser i sykehussaken, og heller ikke registrert bekymring for den belastning det vil være for de mange hundre ansatte ved vårt sykehus i Kristiansund å måtte starte å pendle hver dag til jobb i Molde. I følge fylkeskommunes statistikk så pendler det allerede i dag 300 arbeidstakere fra Kristiansund til jobb i Molde, og Molde er vår største utpendlingskommune.

Sp-politikere på Stortinget ber om svar fra Arbeidsdepartementet i Nav-saka – Besparelsen på 195.000 kroner er ikke godt nok argument – Når man i Møre og Romsdal har avtalt å ikke knive internt om statlige arbeidsplasser, kan ikke staten forkludre det, sier stortingsrepresentant Eivind Drivenes (Sp) i Arbeidskomiteen. Sammen med partifellen Geir Inge Lien vil han ha svar på hvor langt sammenslåingen av Nav-kontorene har kommet.

Kristiansundregionen har i dag 1.525 statlige arbeidsplasser, Molderegionen 3.159, og dette er FØR arbeidsplassene som flyttes som følge av fellessykehuset som skal bygges i Molde. Det blir da litt spesielt at man nå i innspurten i en prosess som har pågått i over 3 år, bruker ordet sentralisering som argument for å reversere prosessen om sammenslåingen av NAV Arbeid og ytelser. Hva da med prosesser som har gått i Moldes favør, og som virkelig har medført og vil medføre sentralisering av statlige arbeidsplasser?

Ved å legge dette kontoret til Kristiansund så fører det jo til mer desentralisering av statlige arbeidsplasser i fylket, og ikke det motsatte. Det burde i alle fall Lien som Stortingsrepresentant for SP tenkt litt mere over, før han uttaler seg i disfavør mot Kristiansund. Det var vel nettopp frustrasjonen i slike saker som sørget for at hans parti fikk så stor oppslutning i vår kommune, og som sørget for at han faktisk ble valgt inn.

Både jeg og andre i Kristiansund har ofte blitt beskyldt for å yppe til fogderistrid i lokaliseringssaker. Både Lien og RB mener at en sammenslåing av disse to kontorene kan bidra til en ny slik strid. Jeg er av motsatt oppfatning og mener at det er uttalelsene fra Geir Inge Lien og argumentasjonen i lederen i RB som kan bidra til mer bensin på fogderibålet. I likhet med Romsdal Budstikke og Lien har også jeg fått inntrykk av at det gikk Kristiansunds vei denne gangen. Da ønsker altså noen å bruke politisk makt for å reversere en sak som er inne i sluttprosessen og stoppe en beslutning de frykter og er uenig i, slik at dette kontoret ikke blir lagt til Kristiansund. Det bidrar ikke til mindre fogderistrid slik jeg ser det, heller tvert imot. Hva med å vise litt raushet heller og si at denne gangen var det Kristiansund sin tur, når NAV tross alt har bestemt at de vil slå sammen kontorene. Det kunne ha bidratt til å lagt en demper på fogderistriden det og bidratt til et enda bedre samarbeid mellom Nordmøre og Romsdal.

– Bekymret for de ansatte Kristoffer Tangen Gjerde er avdelingsleder for Norsk Tjenestemannslag (NTL) for Nav Møre og Romsdal. – Vi er bekymret for de ansatte og for hele fagmiljøet, sier han.

Jeg er enig at vi må ha størst fokus på å få tilført nye statlige arbeidsplasser til fylket, men det hindrer oss ikke å jobbe for vår egen kommune når en etat først har vedtatt å samlokalisere to kontor. Historien viser at det er gjort i mange saker tidligere, og det er det vi har gjort nå også.

Vi har jo uansett jobbet sammen for å få flere statlige arbeidsplasser til Møre og Romsdal, og noe har lyktes. Nasjonalt eldreombud ble av vårt fylke foreslått lagt til Kristiansund, men ble av den forrige regjeringen lagt til Ålesund. Den samme regjeringen har de siste to årene tilført Molde ca. 50 nye statlige arbeidsplasser ved nasjonalt fergekontor og nasjonalt tilsyn for private barnehager. Det er veldig bra at fylket har vunnet disse kampene, men de har samtidig forsterket skjevheten som eksisterer i fordelingen av statlige arbeidsplasser mellom de ulike regionene i fylket. Beslutningen NAV har tatt om å samlokalisere disse to kontorene kan, hvis Kristiansund nå velges, bidra til å rette opp noe av denne skjevfordelingen.

I enkelte kommentarfelt og i sosial medier kommer det også fram påstander om at Molde omtrent vil stå ribbet tilbake med arbeidsplasser i NAV hvis beslutningen blir Kristiansund. Det er verdt å nevne at i tillegg til det lokale NAV-kontoret, så har Molde allerede NAV Fylkeskontor, NAV kontaktsenter og hovedkontoret til NAV Arbeidslivssenter. Disse er ikke berørt av denne saken om samlokalisering.

90 arbeidsplasser på Nav-kontor kan bli flyttet fra Molde til Kristiansund – Idiotisk å krangle internt – Fortsett sånn det er i dag, med Nav-kontor der det er statsansatte både i Molde og Kristiansund. Så får vi stå sammen om å få lagt flere statlige arbeidsplasser utenfra til Møre og Romsdal, sier varaordfører Odd Helge Gangstad (Sp).

Når det gjelder de berørte ansatte ved kontoret i Molde, så skjønner også jeg, i likhet med lederartikkelen, deres bekymring for å pendle til Kristiansund. Det er en stor endring i hverdagen å måtte starte å pendle. Den samme bekymringen har jeg for de mange hundre som skal pendle den andre veien for å jobbe på SNR Hjelset. Men er det løsbart for de sykehusansatte som må pendle til jobb på enten på tidlig-, sen- eller nattevakt, så bør det også være løsbart for ansatte i NAV. Jeg er også sikker på at NAV har gode planer for hvordan de skal ivareta sine ansatte oppe i denne prosessen, de har jo planlagt dette siden 2018 og har gjennomført dette mange andre plasser i landet.

Romsdals Budstikke advarer mot å bruke de ansatte i NAV Arbeid og Ytelser i et politisk spill. Jeg har ingen ønsker om det, og har forholdt med til de vedtak NAV selv har gjort. De ansatte i NAV Arbeid og Ytelser i Kristiansund og Molde har helt siden høsten 2018 vært klar over at disse to kontorene skulle slås sammen. De har også vært kjent med at det skal kjøres en prosess på dette, slik det har vært gjort i de andre fylkene. De vet også at denne prosessen er inne i sluttfasen. Det politiske spillet startes jo nå, når stortingsrepresentant Lien, med støtte av lederen i Romsdals Budstikke, krever at Arbeids- og Inkluderingsdepartementet skal stoppe en prosess som har pågått i over 3 år, og forlanger at vedtaket skal reverseres. Hvorfor kom ikke dette engasjementet og disse meningene fram i 2018 da beslutningen om samlokalisering ble gjort? Er årsaken til det at noen nå i sluttfasen har skjønt at dette går i favør av Kristiansund denne gangen? Jeg lurer også på om engasjementet og meningene i dag ville ha vært det samme fra Lien og Romsdals Budstikke hvis signalene hadde vært at dette kontoret ble lagt til Molde. Jeg er usikker på om vi da ha sett tilsvarende overskrift på lederplass i Romsdals Budstikke med ordene: Stopp NAV-flyttingen til Molde!

Kjell Neergaard,

Ordfører i Kristiansund

