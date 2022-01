Strømalarmen trenger å bli utløst på nytt

Meninger

Strømregninga som husholdningene, næringslivet og offentlige virksomheter fikk nå i januar, var uvanlig høy. Riktignok har strømkundene i Møre og Romsdal kunnet nyte godt av å tilhøre kraftregionen Midt-Norge som har mye lavere strømpriser på spotmarkedet enn Sør-Norge og Vest-Norge, men sluttregninga er høyere enn mange er villig til å godta. Fredag var spotprisen på strøm sju ganger høyere i Sør-Norge enn hva vi ii Midt-Norge betalte. Møre og Romsdal er likevel ikke et hermetisk lukket fylke, for strømprisen i landet under ett påvirker kostnadene på alle områder. Høyere strømpriser betyr for eksempel dyrere matvarer, dyrere industriprodukter og dyrere tjenester.

Torsdag var det demonstrasjoner mot høye strømpriser i flere norske byer. Foran Stortinget sto representanter fra LO-forbundene, NHO, kommuner og ulike organisasjoner sammen bak kravet om lavere strømpriser og en forutsigbar energipolitikk. Regjeringens strakstiltak med å betale litt av strømregninga til forbrukerne og til næringslivet fra desember til mars viser at regjeringen ser at dagens prisnivå ikke er akseptabelt. Men strakstiltakene er ikke nok.

Det har ikke manglet advarsler om at Norge kunne miste råderetten og kontrollen over kraftressursene. På årsmøtet til Møre og Romsdal Arbeiderparti i mars 2018 var det høy temperatur i debatten om Norge skulle slutte seg til EUs energibyrå ACER, og om Norge skal ha råderetten over kraftkabler til utlandet. Omtrent samtlige utsendinger på Ap-møtet støttet uttalelsen som ba Aps stortingsgruppe si nei til Solberg-regjeringens forslag om å gi ACER større myndighet. Advarselen fra Møre og Romsdal ble ikke tatt hensyn til av stortingsgruppa og partiledelsen. Også Fremskrittspartiet ivret den gang for å gi EU større myndighet over norsk strøm. Nå kommer boomerangen tilbake. Et massivt krav er at strømmen som produseres i norske vannkraftverk og fra vindkraft, først og fremst skal komme strømkundene i Norge til gode. Kraftressursene er folkets felleseie.

Strømkundene krever at strømprisene blir langt mer forutsigbare enn tilfellet har vært siste halvåret. Om løsningen blir å sette en maksimal pris på strømmen, eller om nye støttetiltak skal tre i kraft dersom strømprisen overstiger et visst nivå, eller om avtaler med utlandet må reforhandles, må politikerne finne løsningen på. Vi forstår at det ikke er fort gjort å snekre en ny, langsiktig energipolitikk, men regjeringen har ikke noe valg. Strømalarmen høres over hele landet.