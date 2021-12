Veldig viktig at vi når dette målet

Meninger

Ikke bare Europa, men også resten av verden er nå i alarmberedskap på grunn av omikronvarianten. USAs president Joe Biden oppfordret sine landsmenn innstendig til å ta koronavaksine, ettersom den nye omikronvarianten får smittetallene til å skyte i været på nytt.

Koronapandemien har så langt krevd nærmere 830.000 liv i USA, flere enn i noe annet land i verden. Forventa levealder minket med 1,8 år i USA i pandemiåret 2020. Den største nedgangen på mer enn 75 år!

Hos våre naboland er det også tiltak og nedstengninger som preger førjulstida. I Sverige innføres nye strenge smitteverntiltak; alle som kan skal jobbe heimefra og innendørs samlinger på over 20 er bare lov med sittende gjester. Fra og med julaften må restauranter og barer i Finland stenge klokka 21, og fra 28. desember må de stenge enda tidligere og avslutte alkoholserveringen seinest klokka 17.

Omikron er nå den dominerende virusvarianten i mange europeiske land, blant dem Danmark, Portugal og Storbritannia der antallet påviste tilfeller dobles med to-tre dagers mellomrom. Siden den nye virusvarianten først dukket opp for knappe fire uker siden, er den påvist i minst 38 av 53 europeiske land. Verdens helseorganisasjon (WHO) advarer mot «en storm» av smittespredning i Europa, der omikronvarianten av koronaviruset nå sprer seg raskt.

Likevel er situasjonen nå helt annerledes enn det vi opplevde i mars 2020. Vi vet hva det handler om og har et motmiddel. Statsminister Jonas Gahr Støre sier Norge er i rute til å nå målet om at alle over 45 år skal få en oppfriskningsdose innen uke to på nyåret. Det er godt nytt. Krafttaket og dugnadsinnsatsen som mange gjør for å hjelpe med å få unna vaksineringen er veldig viktig.

Tredje dose har som kjent vist seg å gi svært god beskyttelse mot alvorlig sjukdom for den enkelte og vil beskytte helsevesenet mot overbelastning i vinter.