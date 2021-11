Et angrep på den frie journalistikken

Meninger

Denne uka ble to journalister fra NRK arrestert i Qatar. Etter nesten to døgn ble journalistene løslatt. Journalistene var i Qatar på reportasjearbeid i samband med at Qatar skal arrangere fotball-VM neste år. Arrangøren har gjentatte ganger fått kritikk for brudd på menneskerettighetene. NRK sine reportere ville rapportere om dette i samband med at arrangøren inviterte til et større pressetreff. Reaksjonen fra myndighetene i Qatar kan settes i direkte sammenheng med journalistenes jobb.

Dette er et uakseptabelt angrep på den frie journalistikken. Reaksjonene i Norge har vært sterke. Presseorganisasjoner og politikere reagerer sterkt på at journalister ikke får adgang til å gjøre sin jobb. Dessverre burde ikke dette være noen overraskelse. Qatar har gjennom flere år scoret lavt på pressefrihet. Dette gjør at det er knyttet usikkerhet til offisiell informasjon som bli gitt fra landet. Samtidig bruker regimet store sportsarrangement og sponsorat for å bedre sitt image. Også internasjonale medier som CNN og The Guardian har rapportert om arrestasjonene. At FIFA ikke reagerer mot myndighetene i Qatar er uforståelig, og gir grunn til bekymring foran neste års mesterskap.

Gravejournalister fra ulike land har dokumentert dødsfall og uverdige forhold blant arbeiderne som jobber med å ferdigstille VM-anleggene. Når FIFA velger hvilken nasjon som skal få arrangere slike mesterskap burde det følge noen krav med. Det er rett og slett feil og sterkt beklagelig at et slikt mesterskap legges til Qatar. I Norge har man til en viss grad tatt denne debatten. Det norske landslaget hadde gjentatte ganger markert foran sine VM-kvalifiseringskamper. Slike markeringer har en betydning.

Kritiske røster argumenterer med at idretten ikke skal være politisk. Det har den allerede blitt. Nå bør man si tydelig fra mot en organisasjon som velger å legge et VM til Qatar. Norske medier og sponsorer bør ta en skikkelig debatt om hvordan de vil møte et VM i Qatar.