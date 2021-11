Blir fergeturen gratis?

Meninger

Ap og Sp lover billigere ferge, ja endog gratis ferge på enkelte samband. Er det dette vi innbyggere ønsker? Tenk litt over spørsmålet før du svarer.

Vi ønsker alle å reise billigst mulig på mest mulig komfortabelt vis. Vi ønsker også at alle ferger går kontinuerlig, så vi slipper å vente. I alle fall nesten slik ønsker vi det. Og hadde det vært hurtigferge, så er det tilnærmet fullkomment.

Små øyer og kystsamfunn skal få gratis ferge neste år De minste fergesambandene skal bli gratis i løpet av neste år, lover regjeringen. 30 millioner kroner settes av i første omgang.

Regjeringen vil sette ned takstene. Først skulle de bare settes ned, og litt etter litt kom det frem at pengene skulle tas fra andre samferdselsprosjekt i samme området som fergene går.

I Møre og Romsdal ser det ut til at det er samferdsel rundt Ålesund som blir skadelidende. Vi som bor i distriktene rundt byene, kan si at det angår ikke oss om byene blir rammet. Er det sant? Er det ikke en del ganger vi er i byen, eller er avhengig av tjenester fra byen? Ta slik som sykehus og politi. Det er stasjonert i byene, og alle av oss forventer at de kommer til oss eller at vi er der umiddelbart når behovet melder seg. Og det er flere tjenester vi er avhengig av.

Så begynner byene å protestere. Da er det enkelt å redusere på frekvensen på fergeavganger. Aksepterer vi det? Og samme hvordan vi protesterer, noe blir redusert. Og ingen av oss ønsker heller å betale mer skatt.

Kanskje vi må innse at det koster å bo i Norge. Og hvorfor er det verre for en som er avhengig av et fergesamband med under et visst antall reisende å ta ferge enn de som må ta et mer trafikkert samband. Står det dårligere til med de som bor der det er lite trafikk enn de som bor der det er mye trafikk? Begge plassene kan ferga være eneste alternativet til omverden.

Vi er avhengig av en helhetlig og god samferdsel for å fungere godt i det samme distriktet. Vi kan ikke sette øy opp mot landfast eller bygd opp mot by. Vi er avhengig av hverandre. Slik jeg ser det er fergeprisbløffen til regjeringen et luftslott distriktet taper på. Vi må være villige til å betale noe for å komme oss frem.

Billettprisene skal ikke bare stige uhemmet, men det er et stort sprang fra i dag og til forslaget til Ap/Sp i full skala. Det er ok å redusere takstene, men det bør være likt for alle samband. Og reduksjonen kan ikke være så stor at det går utover andre ting som er viktig for oss. Blir konsekvensen redusert frekvens, så er det for mange en større negativ konsekvens enn å betale litt. Hvem vil tilbake til da det var timesavganger mellom Molde og Vestnes, og turen tok 1 time? Tenk litt på dette før du lovpriser fergeløftet.

Karsten Gjerde

