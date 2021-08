Dårlige nyheter som kan ramme mange

Meninger

Frykten for at en fjerde smittebølge vil prege høsten og vinteren synes mer og mer berettiget. Onsdag ble det satt ny smitterekord på et døgn i Norge, 1.294 nye koronasmitta registrert siste døgn. Det er 682 flere enn samme dag i forrige uke

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad slår fast vi er inne i en fjerde smittebølge, og påpeker at det er nødvendig å holde fast på gode smittevernregler for oss alle. Sjøl om vi er vaksinerte også.

Både i vårt område og landet totalt har vaksineringen skutt fart på tampen av sommeren. Tall fra FHI onsdag viste at over halvparten, 51,8 prosent av befolkningen, er nå fullvaksinerte. Norge har nå så godt tilgang på vaksiner, at det mer er et spørsmål om bemanning enn medisiner.

Men tross at mange er vaksinerte, er vi bekymret over de høge smittetallene de siste dagene. Vi vet at vaksinerte også blir sjuke av viruset og at smitten nå sprer seg fort blant uvaksinerte. Sjøl om de fleste er unge mennesker, er det også her utsatte grupper som ikke er beskyttet.

Vi tror det er riktig og nødvendig å sette i verk flere tiltak i områder med stort smittepress. Slik vi ser i mange norske byer nå. Munnbind og begrensninger i antall mennesker som møtes har vist seg effektive for å bremse og stoppe spredning av koronaviruset.

Gjennom vaksinering, testing, smittesporing og karantener er det håp om at vi kan holde skoler og barnehager åpne og at mest mulig av samfunnet kan fungere noenlunde normalt.

Men samfunnet tåler ikke at veksten i smitte og sjukehusinnleggelser er så høg fra dag til dag som akkurat nå. Torsdag var 65 koronasmitta pasienter innlagt på sjukehus i Norge. Det er en økning på ni pasienter fra dagen før. Slik kan det ikke fortsette.