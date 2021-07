Utviklinga er svært gledelig og spesiell

Erfaringen fra de siste tretti åra er at vi kan redusere antallet år for år.

Meninger

Som vi har skrevet flere ganger tidligere, er Norge i verdenstoppen på trafikksikkerhetsarbeid. Vi har helt siden 1980-tallet hatt en utvikling i trafikken som hele verden legger merke til. Derfor er det svært gledelig og helt spesielt at det fortsetter slik også nå i år.

29 personer har omkommet i trafikken hittil i 2021. En nedgang på nær 40 prosent i antall omkomne i trafikken hittil i år sammenliknet med i fjor! Fire personer omkom på norske veger i juni i år, viser foreløpige tall. I juni i fjor var det ni mennesker som omkom i trafikken.

Men sjøl om utviklinga er en stor seier for alle som arbeider med trafikksikkerhet, er det selvfølgelig fortsatt for mange som dør eller skades i trafikken. – Hver eneste trafikkdrepte er likevel en for mye, sier avdelingsdirektør for trafikksikkerhet, Guro Ranes, i Statens vegvesen.

Begrepet Nullvisjonen kom like etter årtusenskiftet da Stortinget behandlet Nasjonal transportplan (NTP) for 2002–2011. «En visjon om et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade», som det heter. Seinere har Nullvisjonen blitt videreført i de neste NTPer, og er fortsatt rettesnor for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Visjonen sier at det er moralsk og etisk uakseptabelt at folk blir drept eller hardt skadd i trafikkulykker.

Bedre skadebehandling, endret kjøreatferd, sikrere veger og kjøretøyteknologi bidrar til å redde flere liv enn tidligere. Men de siste fem åra har antallet hardt skadde holdt seg stabilt høgt på mellom 650 og 700 personer per år. Det er fortsatt veldig mange som får brutalt endret sitt i liv etter trafikkulykker

Visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken må vi holde fast på. Sjøl om det synes urealistisk, viser erfaringen fra de siste tretti åra at vi kan redusere antallet år for år. Arbeidet med å få ned antall alvorlige ulykker er på ingen måte ferdig.