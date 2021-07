Derfor er det et viktig og riktig forbud

Viktig å vite at det nytter å gjøre noe for å endre en skadelig utvikling.

Meninger

I klima og miljøspørsmål er det lett at de dystre og pessimistiske framtidsscenarioene får mest oppmerksomhet. Det er ikke så rart, og det er selvfølgelig all grunn til å være bekymret over miljøødeleggelser, skadelige utslipp og klimaendringer som truer liv og helse over hele kloden. Men midt i dette er det også viktig å vite at det nytter å gjøre noe for å endre en skadelig utvikling.

Fra lørdag innfører EU-landene og EØS-landene, inkludert Norge, et forbud mot å markedsføre en rekke engangsprodukter i plast. Det gjelder produkt som plastbestikk som plasttallerkener, plastsugerør og så videre. Bakgrunnen er den enorme plastforsøplingen som ikke minst har rammet sjø og hav over hele verden. Plast ødelegger det maritime miljøet, og ved siden av den visuelle forsøplingen langs strender, er et av de store problemene at dyr, fugler og flora trues. Og med det også vår egen eksistens.

Forbudet som kommer nå, er en del av et større regelverk som vil regulere hele 86 prosent av det plastavfallet som ender opp på strendene, sier Miljødirektoratet. Over lengre tid har kystnasjonen Norge har jobbet mot plastforsøpling i havet. Ikke minst ble dette aktualisert da en kval drev i land med store mengder plast i magen.

Seinere har en rekke tilsvarende episoder dukket opp flere steder langs kysten vår. Slike groteske funn har også gitt stor oppslutning om rydding av strender og det har vært en flott innsats fra tusenvis av frivillige og ulike organisasjoner for å få bort plast.

Men Norge er slett ikke verst rammet. I mange land er den maritime forsøpling nå så stor at det ikke finnes noe annet alternativ enn å gå til aksjon nå. At europeiske land innfører forbud mot engangsplast er bra, og blir forhåpentligvis på sikt det samme over hele verden. At slik nytter, er det ingen tvil om. Siden 2016 har plastposeforbruket til nordmenn gått ned med 105 millioner poser. Det nytter når vi vil gjøre endringer.