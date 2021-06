Uklar vaksinestrategi skaper forvirring

Meninger

Kommuneledelsen i Molde var harde i sin kritikk da regjeringa sist uke ga beskjed om at lærere og barnehageansatte skal prioriteres i vaksinekøen. Ordføreren og kommuneoverlegen reagerer med god grunn. Her kommer vaksinerådene for seint, og på feil måte. Igjen er det kommuner som Molde som blir rammet. På kort tid har de ansvarlige igjen vært nødt til å oppdatere vaksineplanen.

Det er verdt å merke seg at ordfører Torgeir Dahl (H) i denne saka er hard i sin offentlige kritikk av regjeringa. Han legger ikke skjul på at han er kraftig provosert, og beskriver håndteringen som respektløs. De virker å være brei enighet om at lærere og barnehageansatte skal ha en form for prioritet.

Denne saka handler mer om timing og prosessen fram til offentliggjøring. Regjeringens håndtering bærer igjen preg av at de er på etterskudd. Det er derfor lett å forstå at enkelte kritikere mener det hele bærer preg av valgkamp.

Rundt om i landets kommuner har fagpersoner strukket seg langt for å få på plass en god vaksineplan for sommeren. En tid hvor det skal avvikles ferie, og folk ønsker forutsigbarhet.

Det skaper unødig slitasje at de gjentatte ganger har opplevd at viktige beslutninger kommuniseres først gjennom media, og at de deretter sitter igjen med mange ubesvarte spørsmål. Kommuneoverlege Innerdal understreker at det ut fra smittevernhensyn er fornuftig å prioritere vaksinering av disse gruppene. Kritikken går på at dette burde vært gjort vesentlig tidligere.

En av styrkene i Norge er at det har vært en åpen debatt om koronahåndteringen. Det er viktig at de som ser konsekvensene kommuniserer åpent og direkte, også i en pandemisituasjon. Gjennom å gå ut med sine bekymringer belyser Torgeir Dahl og Cato Innerdal noen av utfordringene ved regjeringens uklare vaksinestrategi. Samtidig skaper de større forståelse for hvorfor dette er krevende for en kommune som Molde.