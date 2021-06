En sterk visjon som forplikter for Molde

Visjonen gir et klart inntrykk av at kommunen ønsker å spille på lag med innbyggerne. Kommunens behandling av ulike saker vil bli sett opp mot denne visjonen.

Etter en lang prosess med flere forslag har Molde kommune landet en ny visjon. Senterpartiets forslag «Vi strekker oss langt» fikk brei tilslutning i kommunestyret, og blir nå en del av kommunens samfunnsdelplan. Den nye visjonen spiller både på det geografiske og det medmenneskelige, forklarer forslagsstilleren. Nye Molde kommune er den nest lengste kommunen i landet. Målet er at visjonen skal bli tydelig for kommunens innbyggere gjennom tjenestetilbudet.

Med jevne mellomrom har det vært diskusjoner rundt bruk av visjoner og slagord for kommuner og offentlige institusjoner. Gjort riktig kan slike visjoner bli en ledetråd for kommunen som omgivelsene kjenner seg igjen i. Samtidig er faren at det kan bli vagt, generelt og lett å lage morsomheter rundt. Ved rullering av ny samfunnsplan for kommunen er det naturlig at diskusjonen om visjon kommer opp. En utvidet storkommune kan ha behov for en visjon som kan fungere som ledetråd.

Visjonen som kommunestyret til slutt landet på er sterk, og langt bedre enn flere av forslagene som ble lansert undervegs. Visjonen understreker geografien, og det faktum at nye Molde kommune strekker seg fra langt. Samtidig er det en visjon som forplikter. «Vi strekker oss langt» gir et klart inntrykk av at kommunen ønsker å spille på lag med innbyggerne. Kommunens behandling av ulike saker vil bli sett opp mot denne visjonen.

Det vil i stor grad være brukernes inntrykk av kommunen som avgjør om den oppfylles. Derfor er det viktig at Molde kommune forankrer hva visjonen skal bety for de ansatte i hverdagen. De aller fleste ønsker å strekke seg langt, men det må sjølsagt være klare rammer for hva det innebærer. Ved etableringen av en slik visjon er det viktig å raskt komme opp med gode eksempler som illustrerer budskapet på en god måte.