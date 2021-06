En selvfølge å få markere mot dette

Meninger

Det har vakt betydelig sinne og frustrasjon at UEFA la inn forbud mot bruk av regnbuefargene på Allianz Arena i München. Byens borgermester Dieter Reiter ville la byens stadion lyse opp i regnbuefarger i forbindelse med onsdagens kamp, men Det europeiske fotballforbundet (UEFA) satte foten ned. Denne lederen er skrevet før kampen skulle spilles, men etter vår mening burde en organisasjon som UEFA bifalle en slik markering som støtter kamp mot diskriminering.

Bakgrunnen for markeringen er en ny lov som er vedtatt i Ungarn. Loven forbyr det som omtales som «promotering av homofili» overfor mindreårige. Forbudet omfatter blant annet filmer, reklame og skolemateriell. En slik lov fremstår som et gufs fra fortiden som ikke hører hjemme i et demokratisk land. – Den ungarske loven er en skam. Loven diskriminerer åpenbart folk på grunn av deres legning. Jeg vil bruke kommisjonens myndighet til å sikre alle EU-borgeres rettigheter, sier EU-kommisjonens leder, Ursula von der Leyen, onsdag.

Også her i Norge er det mange som er sjokkert over den nye loven og UEFAs lite modige opptreden. En organisasjon som i nyere tid har markedsført seg tungt med likhet som ideal, burde leve opp til nettopp det. Vi kan ha forståelse for at organisasjonen ikke ønsker at fotballen skal bli et sted for politiske markeringer, men denne saka handler om markering av grunnleggende menneskerettigheter.

Det er også en viktig historisk symbolikk i at det nettopp er borgermesteren i München som vil at byen skal markere sin protest med regnbuefargene. Byen var for hundre år siden arnestedet for den verste politiske ideologi vi har sett i moderne tid, med Hitler og nasjonalsosialistene i startgropa for sin rasistiske og diskriminerende politikk.

Udemokratiske krefter som ikke respekterer grunnleggende menneskerettigheter, er igjen på frammarsj mange steder i Europa. EM i fotball burde være et naturlig sted for å markere motstand mot grumset.