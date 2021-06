Her hører Jarlsberg-osten heime

Det er riktig at et tradisjonsrikt norsk landbruksprodukt produseres ved et meieri som kjenner historien.

Meninger

Et sterkt landbruksdistrikt bør ha et godt samvirkemeieri. Investeringen ved Tine sitt anlegg i Elnesvågen legger til rette for at nettopp dette blir situasjonen i Romsdal. Etter flere år med usikkerhet har Tine nå investert vel 140 millioner kroner i anlegget. Oppgraderingen gjør at ansatte og ledelse ser lyst på framtida for meieriet. Denne uka var sentrale politikere på besøk i Hustadvika.

Sentraliseringskreftene er sterke, også i landbruket. Måten meieriet i Elnesvågen har posisjonert seg på er et eksempel til etterfølgelse. Det er av stor betydning at Tine fortsatt vil produsere Jarlsberg i Romsdal. Dette er en sterk merkevare med internasjonalt marked. Det er riktig at et tradisjonsrikt norsk landbruksprodukt produseres i Norge. Samtidig har meieriet investert i utviklinga av et nytt produkt. «Alpeost fra Norge» har fått god mottakelse. Her har man valgt et navn som forplikter for framtida.

Ved meieriet i Elnesvågen er det 55 ansatte. Sysselsettingseffekten av å ha et sterkt lokalt meieri er langt større. Møre og Romsdal kommer på en god tredjeplass av fylkene i landet når det gjelder ringvirkninger av meieriproduksjonen, ifølge en rapport fra Tine. Direkte og indirekte står Tine og melkeprodusentene for 1910 årsverk i Møre og Romsdal. De lokale meieriene sikrer at en større del av verdiskapningen skjer lokalt. Dette samspillet mellom bonde og produsent er svært viktig.

Møre og Romsdal er gode på osteproduksjon. Lokale småprodusenter har høstet anerkjennelse, og flere har også slått gjennom kommersielt. Dette er med på å bygge opp omdømmet til Møre og Romsdal som landbruksdistrikt. At Tine også satser i fylket er riktig, spesielt i en tid hvor forbrukerne er i ferd med å bli mer opptatt av historien og reisa til produktet de kjøper.

Med jevne mellomrom har framtida til meieriet i Elnesvågen vært oppe til diskusjon. Det er nå skapt et grunnlag som gjør at man i større grad kan diskutere satsinger.