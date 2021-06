Danskene kan være stolte av sitt lag

Meninger

En hel fotballverden satt i sjokk da Christian Eriksen kollapset under EM-kampen mellom Danmark og Finland lørdag kveld. Bildene fra København var vonde å se på. Heldigvis har det kommet flere positive meldinger fra det medisinske støtteapparatet etter kampen, etter forholdene skal det stå bra til med danskenes stjernespiller.

Samtidig får lagkamerater og dommer skryt for hvordan de håndterte den krevende situasjonen. Den danske lagkapteinen Simon Kjær oppfattet raskt alvoret i situasjonen, og bidro til at nødvendig hjelp raskt kom på plass.

Når en slik situasjon oppstår, blir kampen om ballen underordnet. Alles tanker var hos fotballspilleren, hans familie og venner. Publikum i Parken responderte på en fin måte. Danske og finske supportere sto sammen.

Hendelsen vil føre til en nyttig debatt om beredskap i idretten. I løpet av helga har det blitt økt oppmerksomhet rundt førstehjelp. Lokalt har klubblege Kjell Erik Strømskag varslet nye hjerte- og lungeredningskurs for MFK-spillerne. Også flere av breddeklubbene i distriktet har satt det viktige temaet på dagsorden. Det er av stor betydning å ha tilgang på hjertestartere der folk samles.

Fotballpublikummet kom tett på dramaet i Danmark. Bildene som ble sendt ut til sportsinteresserte var sterke, og skapte reaksjoner. Det er naturlig at det blir en diskusjon i de redaktørstyrte mediene om publisering av bildene. Det bør det også bli i NRK som hadde de norske rettighetene.

Historiene fra den danske leieren etter hendelsen har gjort inntrykk. Forhåpentligvis kan de bidra til at flere får interesse for førstehjelp, og at lag og foreninger i enda større grad setter dette arbeidet i system.

Det danske fotballforbundet har all grunn til å være stolte av hvordan laget håndterte denne situasjonen. Deres kloke handlinger i en presset situasjon vil ha stor betydning, og laget lærte et stort publikum viktigheten av å handle raskt.