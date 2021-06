Det handler om arbeidsplasser, Heggem!

Meninger

Terje Heggem avlegger meg en visitt i et leserbrev i RB og lurer blant annet på hva undertegnede mener om arbeidsplasser som står på spill i Møre og Romsdal og fornuften i at Nye Veier AS skal overta E136.

Arbeidsplasser først: Møre og Romsdal, og Norge, står overfor en enorm omstilling i årene som kommer. Og ja, titusenvis av arbeidsplasser i Møre og Romsdal står på spill. I fjor fikk Maritimt forum utarbeidet en rapport som viser at maritim sektor kan bli halvert, hvis markedene ikke fungerer og den gode næringspolitikken uteblir. Det alene utgjør om lag 10.000 arbeidsplasser, bare i Møre og Romsdal.



Eller som jeg sier (direkte sitert) i Romsdals Budstikkes artikkel: «– Næringslivet i Møre og Romsdal står overfor store omstillinger i årene som kommer. Det er titusenvis av arbeidsplasser som står på spill. Vi som politikere har et ganske tungt ansvar for å velge politiske løsninger som gjør at vi klarer å sikre sterk verdiskaping i Møre og Romsdal i årene som kommer.»



Bedre samferdselsløsninger, som E39 og på E136, er ikke alene nok til å få næringslivet i Møre og Romsdal gjennom omstilling og trygge alle arbeidsplasser. Men om det er ett tidspunkt i historien der vi Møre og Romsdal bør si JA til de vekstimpulsene som store samferdselsprosjekter vil gi, så er det nå!



I tillegg må det selvsagt gjøres mer. Arbeiderpartiet lanserte derfor 2. juni vår vekstplan for Møre og Romsdal. Der skisserer vi 67 tiltak for å øke eksporten fra Møre og Romsdal med 50% på ni år.



Heggem lurer også på om min og Ap sin skepsis til å overføre E136 til Nye Veier AS. Til det kan jeg bare gjenta min bekymring, enda en gang, for at dette vil medføre forsinkelser på et veiprosjekt som allerede er langt på overtid.

Samtidig er det nå et flertall på Stortinget (Med H, V, KrF og Frp) for dette, og det må vi forholde oss til. Så får vi bare håpe at både min og Arbeiderpartiets skepsis viser seg å være ubegrunnet.

Arbeiderpartiet vil skape trygge arbeidsplasser, gode skoler og en verdig eldreomsorg i hele Møre og Romsdal. Nå er det vanlige folk sin tur!



Per Vidar Kjølmoen, 1. kandidat til Stortinget for Møre og Romsdal Arbeiderparti.

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal