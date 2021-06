Troverdig førstekandidat eller bare pratemaskin?

Meninger

Det var hard kamp om førsteplassen på Arbeiderpartiets liste til Stortingsvalget. Per Vidar Kjølmoen reddet seg gjennom motstanden fra både Sunnmøre og Nordmøre, og topper listen. Men en snikende usikkerhet har meldt seg; er Kjølmoen en pratemaskin som man ikke kan stole på?

Det er nå bred enighet blant alle politiske parti, at E 136 – Eksportvegen – skal prioriteres foran alle andre prosjekt i Møre og Romsdal. Dette synet har åpenbart bred oppslutning også hos velgere og ikke minst næringslivet. Dette er altså den viktigste samferdselssaken i vårt fylke i 2021.

Da Per Vidar Kjølmoen og Arbeiderpartiet i begynnelsen av mars innkalte til pressekonferanse nettopp i Romsdalen, var det med et klart budskap: Arbeiderpartiet reagerte på at det statlige Nye Veier får ansvaret for å bygge ut E 136 mellom Vestnes og Dombås. – Vi frykter at dette innebærer at prosjektet blir utsatt, sa Kjølmoen.

Rauma næringslag støtter Aps krav om fortgang i vegutbedringen gjennom Romsdalen – Vi tåler ingen utsettelse Skal næringslivet i Møre og Romsdal konkurrere med omverden og vokse, må Eksportvegen gjennom Romsdalen utbedres. – Vi tåler ingen utsettelse av anleggsstarten, sier Katrine Wold Deunk i Rauma næringslag, og håper at også Arbeiderpartiet presser på for raskere vegbygging.

Bakgrunnen for Kjølmoens frykt er at Nye Veier selv foretar sine prioriteringer innenfor de økonomiske rammene de får tildelt. Hvor i køen Romsdalen havner, er dermed høyst uvisst. Det er utenfor politisk kontroll, man har bare det langt svakere; mulig politisk påvirkning. Dette er en uakseptabel situasjon for Møre og Romsdal – og altså Arbeiderpartiet.

Trodde vi!

For i Romsdals Budstikkes Valgstudio 28. mai ble Per Vidar Kjølmoen igjen presentert for problemstillingen, og nå har han tonet ned sin retorikk. Nye Veier var ikke lenger så uspiselig og fullt så uforutsigbar:

«Vi er skeptiske til Nye Veier og er redd for at dette gir ytterligere forsinkelser for utbyggingen av Romsdalen. Men er det sånn at Nye Veier kan gi oss trygghet for en raskere gjennomføring, så gjerne for meg».

Fra «å reagere sterkt» til et «gjerne for meg», er det et betydelig stykke selv om man fortsatt er skeptisk …

Velgerne bør derfor få et klart svar fra Kjølmoen: Vil Arbeiderpartiet jobbe for at Statens Vegvesen overtar Eksportvegen – og dermed gi en sikrere tidsplan for utbyggingen? Eller tar Ap til takke med noen hyggelig (uforpliktende!) forsikringer fra Nye Veier? Det er dette samferdselspolitikk egentlig handler om.

I samme valgstudio (28. mai), kunne også Per Vidar Kjølmoen slå fast «at titusenvis av arbeidsplasser står på spill» dersom Møreaksen ikke blir bygd.

Direkte på Rbnett fredag klokka 10: Fersk valgmåling og debatt om Møreaksen Hvorfor vil Frank Sve og Frp skrote Møreaksen? Hvorfor vil Geir Inge Lien og Sp bygge Møreaksen. Hvor står Arbeiderpartiet og Høyre når planene for store samferdselsprosjekt i Møre og Romsdal skal avgjøres? Fire av fylkets fremste politikere møtes direkte på Rbnett fredag klokka 10.00.

Møreaksen ble tema i direktesendt politisk debatt – Det er titusenvis av arbeidsplasser som står på spill – Denne debatten her er egentlig ganske enkel, mener førstekandidat for Arbeiderpartiet, Per Vidar Kjølmoen.

Ettersom «titusenvis» betyr mer enn 20 000 – snakker vi realiteten om mellom 25-30 prosent av alle arbeidsplasser i privat sektor i Møre og Romsdal! Eller rundt 20% av alle sysselsatte!

Skal Kjølmoen bli tatt for noen annet enn en pratemaskin, må han fortelle NHO, LO, fylkets innbyggere og velgere hvordan han er kommet frem til dette utrolige tallet. Har han benyttet en forskningsinstitusjon til å gjøre disse beregningene – og hvilke modeller ligger i så fall til grunn? En fremtidig stortingsrepresentant må kunne svare oss på dette.

Eller er det en pratemaskin på tomgang?

Terje Heggem, Molde

