Det er nok nå, herr og fru statsråder. Vi finner oss ikke lengre i at det er vi som atter en gang må ta støyten for gjenåpning av samfunnet, ei gjenåpning som gang på gang medfører smitteutbrudd av helt andre årsaker enn organisert aktivitet. Vi godtar ikke lengre falske løfter og stadige løftebrudd.

Breddeopprøret fortsetter – trener har fått massiv respons Hovdebygda-trener Kenneth Nydal har blitt nedringt fra hele landet etter at han gikk ut og varslet at flere klubber vil trosse anbefalingen om kontakttrening.

Vi hører ikke hva dere sier, fordi handlingene deres bråker!

Vi kan smittevern. Vi følger strenge protokoller. Det har vi dokumentert. Ikke nok med det: vi har til og med forskningsbasert dokumentasjon på at organisert, idrettslig aktivitet ute, på ei aktivitetsflate som tilsvarer 7000 kvadratmeter, med 20 – 30 utøvere, ikke medfører smitterisiko under kontakt som varer tiendedels sekunder pr kontakt.

Vi synes også det er pinlig at Norge som idrettsnasjon fortsatt må eksportere sin aktivitet og snylter på internasjonal idrett.

Raser mot forbudet: Træff med klar melding til helseministeren Breddefotballen trodde på en etterlengtet opptur. Træff-leiren reagerte med sinne og skuffelse da Regjeringen nok en gang utsatte åpningen.

For å sitere tidligere generalsekretær i NIF, Inge Andersen:

«Politikerne har stjålet dugnadsbegrepet fra idrett og frivillighet»

Tenk om våre nåværende administrative og politiske ledere hadde vært like tydelig, i stedet for å dilte etter våre myndigheter i misforstått lojalitet. I det minste bør de manne og kvinne seg opp til å vedta en resolusjon under førstkommende helgs idrettsting.

Heia Hovdebygda IL, som starter organisert trening inneværende uke. Opprøret sprer seg som ild i tørt gress, budskapet er unisont:

· Det er nok nå!

· Slipp idretten fri, det er vår!

· Fram for idrett, fysisk aktivitet og folkehelse!

· Vi sender våre voksne ungdommer til aktivitetsarenaene, ikke til puben!

Rune Sjåholm, idrettsentusiast

