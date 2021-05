Mai-dagane i 1945 var ei tid prega av sakn og sorg over å ha mista nokon av sine kjære

Meninger

8. mai er frigjeringsdagen.

8. mai feira vi at me lever i eit land i fred og fridom. Det har me gjort i 76 år. Den 8. mai 1945 ble Norge igjen et fritt land.

Etter fem år med krig kunne vi igjen ta frem det norske flagget. Flagget som gjennom krigen var gøymt bort på loftet eller under divanen.

Me hadde knekt diktaturet. Fridomen var vunne tilbake. Men det var ikkje berre glede.

Mai-dagane 1945 var ei tid prega av sakn og sorg over å ha mista nokon av sine kjære.

På bautaen i Reknesparken finn me namna på dei i Molde som ofra sitt liv for at vi i dag kan feire fridomen.

Romsdal Forsvarsforeining markerte dagen i Reknesparken. Harald Valved held minnetale og ordførar Torgeir Dahl la ned blomster frå kommunens innbyggarar.

Romsdal Forsvarsforeining, ved Harald Valved