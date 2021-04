Det er åpenheten som har skapt tillit

Meninger

En skulle kanskje tro at uroen rundt koronavaksine og eventuelle bivirkninger, ville skremme flere bort fra å vaksinere seg. Men heldigvis, slik ser de ikke ut til å være. Ferske tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at 84 prosent av befolkningen nå vil vaksinere seg mot korona. Det er det høgeste tallet, siden FHI begynte å måle i fjor høst.

Når 8 av 10 vil la seg vaksinere er det en enorm tillitserklæring til norske helsemyndigheter, i en svært vanskelig tid. Ved siden av den legitime frykten for bivirkninger, florerer det også med konspirasjonsteorier og ukvalifisert synsing.

Da de første meldingene kom om mulige bivirkninger ved noen typer vaksiner, har reaksjonene framstått som trygge og aktsomme i Norge. Til tross for en presset situasjon, ble det bestemt å avvente for å skaffe seg mer kunnskap og informasjon.

Alle medisiner kan medføre en fare for bivirkninger. Sjøl «uskyldige» medikamenter, som mange av oss kjøper i dagligvarebutikken og spiser mot mindre smerter og feber, kan i verste fall gi farlige bivirkninger. Derfor er pakningsvedlegget med advarsler nødvendig. Legemiddelprodusenter og helsemyndigheter må være åpne.

Vaksiner har alltid vært omgitt av en viss skepsis, og det har til tider utløst falske og uvitenskapelige historier. Helsemyndighetene har bare en mulighet til å svare på dette, og det er gjennom åpenhet. Da får vi bedre vaksiner, med minst mulig bivirkninger og best mulig virkning. Åpenhet skaper tillit, og tillit er nødvendig for å få så mange til å vaksinere seg at sjukdommen stanses.

I over 200 år har vaksiner reddet millioner av menneskeliv, og berget menneskeheten fra et bredt spekter av dødelige sjukdommer. Vi nærmer oss nå at nesten 1,3 millioner nordmenn har fått første dose med koronavaksine. Noen land har kommet betydelig lengre, men nå er det håp om rask framgang også her. Derfor er det ekstra betryggende at oppslutningen om å la seg vaksinere er så god. Bare slik kan vi bekjempe viruset.