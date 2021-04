Varsel om signalfeil

Meninger

I mange år nå har jeg tydeligvis sendt ut noen signaler jeg ikke har vært klar over. Det har seg jo sånn at for en del år siden ble landet – og sikkert verden for øvrig – plutselig rammet av flamingofeber. Den rosa fuglen med spinkle bein pryda både bassenger, klær og interiør over alt i lang tid. Og for folk som er over snittet glad i farger, slik som jeg, var det klin umulig å motstå fristelsen å kjøpe en halvstor variant i plast som kunne stikkes i ei blomsterpotte ved inngangspartiet til huset. Denne fikk stå og briske seg på trappa i hele fem sommere (jeg er mer opptatt av farger enn trender) før jeg lukta lunta.