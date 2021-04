Loven er for alle, også Erna Solberg

Straffereaksjonen overfor Erna Solberg viser at lover og regler gjelder for alle.

Meninger

Politiet har ilagt statsminister Erna Solberg bot på 20.000 kroner for å ha brutt korona-reglene. Politiet åpnet etterforskning etter at NRK avslørte at Erna Solberg og ektemannen planla å feire hennes 60-årsdag på et skisted på Geilo siste helga i februar. Etter det som har blitt kjent var 14 personer samlet i leiligheten statsministeren hadde leid, for å spise og være sammen.Erna Solberg var en av de 14. Statsministeren har i ettertid innrømmet at hun hadde gjort feil og beklaget. Fredag fortalte hun at hun aksepterte boten hun er ilagt.

For Erna Solberg er det både kritikkverdig og pinlig å vikle seg inn i en sak der varssllampene burde ha lyst i forhold til reglene hun og hennes regjering hadde vedtatt. Vuderingen politiet har gjort når de har konkludert med at Solberg har begått lovbrudd og må bøtelegges, er etter vår mening god: Når landets fremste folkevalgte først lager regler for hvordan folk skal opptre for å motvirke koronapandemien, gjelder reglene for alle, statsministeren inkludert. Det gir et dårlig signal at Erna Solberg brøt reglene hun selv har vært med og frontet overfor resten av befolkningen.

Straffereaksjonen overfor Erna Solberg viser at lover og regler gjelder for alle, også landets statsminister. Den som bryter koronareglene, må regne med en straffereaksjon. Det er en kvalitetsstempel for rettsstaten, og i tråd med folks rettsoppfatning.

Regjeringen har blitt kritisert for at reglene rundt koronatiltakene har vært mange og innfløkt å forstå. Når smittesituasjonen i landet endrer seg, er det forståelig at også reglene må endres. Hendelsen statsminister Solberg er bøtelagt for, bør derfor være et lærepunkt for regjeringen om å lage koronareglene så tydelige at alle forstår hva som er lov og ikke lov. Pandemien er så alvorlig at det kreves av oss alle å gjøre vårt ytterste for å motvirke smitte. Det skal ikke handle om å finne smutthull eller omgå reglene. Reglene skal følges. Det regner vi med statsministeren forholder seg til i tida som kommer.