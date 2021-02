Ett år med pandemi

Åpenhet er viktig for å bevare tilliten når vi opplever en så dramatisk endring

Fredag 26. februar er det nøyaktig ett år siden den første koronasmitta ble registrert i Norge. Da kom en smittet kvinne tilbake til Tromsø, etter å ha vært på reise i Wuhan-provinsen i Kina.

Da var vi – og resten av verden – uforberedt på hva som skulle komme. Men i løpet av kort tid kom alvoret. I Nord-Italia herjet viruset fryktelig, og skrekkbildene fra sjukehusa rystet oss. Den 12. mars stengte Norge ned. Pandemien har siden herjet land etter land i flere runder.

Det har vært et svært krevende år, hvor det er stor forskjell på hvordan vi har blitt rammet. Verst har det selvfølgelig vært for dem som har blitt alvorlig sjuke eller som har mistet kjære på grunn av viruset.

Mange har opplevd at trygge arbeidsplasser forsvant, enten midlertidig eller for godt. Barn og unge har fått bære sin del av byrden. Utsatte og sårbare grupper i samfunnet har lidd. Lista er lang over alle som har slitt det siste året.

For en rekke yrkesgrupper, med helsevesenet i front, har året vært særdeles arbeidskrevende. Mange har levert en ekstraordinær innsats. Ingen har gått upåvirket gjennom et år med pandemi.

69.436 personer har fått påvist smitte i Norge i løpet av dette året. 2.677 har vært innlagt på sjukehus med covid-19 og 620 er døde av sjukdommen.

Noe har vi lært og mye skal vi lære etter pandemien. Åpenhet er viktig for å bevare tilliten når vi opplever en så dramatisk endring i samfunnet. Debatt om virkemidler er viktig og grundige vurderinger av beredskapen er nødvendig.

Fortsatt er viruset i ulike former en stor trussel, det er nye utbrudd og nye nedstengninger. Men samtidig er vaksineringen kommet i gang og gir håp om en lysere vår og bedre tider. Ett år etter, kjenner vi alle på slitasjen og ønsket om å kunne vende tilbake til en mest mulig normal hverdag igjen.