Drittsmelting

Meninger

Søndag formiddag, dubbetid – trilletid. På en kort strekning, på bare 350 meter, gledet vi oss over nesten snøfrie fortau, og snakket om all utforskingen vår datter ville få muligheten til nå som snøen smelter. Men akk nei! Med snøsmeltingen så kommer alt fram, blant annet fullt av hundedritt på fortauskanten og i grøfter, du ser omtrent ikke annet.

På denne korte trilleturen, i Granlia, ble vi sintere og sintere for hvert skritt vi tok. Da vi snudde, for å gå hjemover, tok jeg fram mobilen for å ta bilde av all hundedritten som har dukket opp. Ikke mindre enn 29 bilder av hundedritt på 350 meter! Det vil si en hundebæsj hver tolvte meter. Dette er ille!

Til dere som ikke gidder å plukke opp hundebæsjen om vinteren fordi den blir skjult av snøen; skjerp dere! Og hvis dere ikke kan skjerpe dere; kvitt deg med hunden!

Nå kjenner vi oss fortvilet, og sinte fordi vi ikke tør å la datteren vår gå på fortauet, og utforske langs veien fordi hun kommer ikke til å utforske blomster og gress, men hundedritt. Dette er egoistisk og dårlig gjort.

Hilsen sinte småbarnsforeldre i Granlia

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal