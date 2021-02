«En skidag til besvær»

Meninger

En anonym kommentar på baksiden av Romsdal Budstikke torsdag 11. februar har skapt mye oppstand rundt at foreldre på Julsundet skole måtte betale 150,- for en skidag i Tusten Skiheiser.

Kommentaren viser til at det på Utdanningsdirektoratet nettsider står at skolene må dekke heiskort.

I lørdagens Romsdal Budstikke kommenterer redaktør Ole Bjørner Loe Welde at «Ikke alle gleder seg til skidagen».

Romsdals Budstikke følger opp med artikler på rbnett lørdag 13.2: «Skidag skal være gratis, foreldre må allikevel betale for heiskort: -Stigmatiserende» og «Det skal ikke avhenge av foreldrenes økonomi om eleven kan delta» ifølge Kommunalsjefen i Molde. Rektorene på flere Molde-skolene er intervjuet og sier at de ikke kommer til å benytte seg av Tusten på skidagen (eller vinteraktivitetsdagen).

Skidag skal være gratis, foreldre må likevel betale for heiskort: – Stigmatiserende Foreldre ved Julsundet skole i Aukra måtte betale 150 kroner for heiskort dersom barna ville i Tusten på skolens skidag. Det bryter med opplæringslovas gratisprinsipp. – Skal gå gjennom rutinene våre, sier rektor.

– Skolene må dekke utgiftene til heiskort – Hvis skolene tilbyr elevene enten å gå på langrenn eller å stå i slalåmbakken, må tilbudet gjelde for alle elvene, sier Utdanningsdirektoratet.

Først vil vi klargjøre et par ting rundt skolebesøk. Et besøk i byens skianlegg koster normalt 330 + et keycard til 75. Når det gjelder skoledager, har vi satt ned prisen til 150. I stedet for keycard bruker vi gratis papirkort.

Vi tilbyr gratisalternativ med oppkjørte langrennsløyper til Skaret og Øverlandsvannet / Nordbyen og aking langs Tusten-veien. Ved å åpne skianlegget er vi pålagt av Statens Jernbanetilsyn å ha full bemanning i anlegget og heisførere på hver heis. Derfor er Tusten nødt til å ha et minimum bidrag.

For Tusten er skidager en viktig rekrutteringskanal. Mange barn får sitt første møte med anlegget på disse dagene. Barns hverdag består, litt overdrevet: av skole, skjermtid og organisert trening.

I Tusten mister barna begrepet for tid, og barna leker seg til styrke, balanse, koordinasjon og god motorikk. Når klokken er 16 og «vendekorsene» stenger står barna og presser på og vil kjøre mer. Vi mener at Tusten er en viktig arena for at barn skal utvikle seg og lære skiferdigheter.

Å miste skoleskidagene er dårlig nytt for Tusten, men også for de barna som ikke har foreldre som tar de med i alpinbakken. Dette skaper «utenforskap».

«Alle foreldre har vel råd til 150,- kroner en gang i året så barna får oppleve skileik og utvikle skiferdigheter i alpinbakken?», sa en anonym bekjent til oss. Ja, sikkert svarte vi, men det er ikke det som er poenget: Poenget er at gratisprinsippet i skolen gjelder, som f.eks. at aktiviteter og skidager i regi av skolen ikke skal koste noe.

Ok, svarte hen «men hvorfor har vi da klassekasser som vi foreldre bes om å betale inn for ulike aktiviteter og formål?» Godt spørsmål svarte vi og ble svar skyldig. Vår bekjent ga seg ikke med dette «Hva da med leirskoler hvor man blir enige om å ta med en avtalt sum i lommepenger, som foreldre må betale?» «Og her om dagen skulle barna gå på skøyter, og det hadde vi ikke og måtte ut å kjøpe. Siden har skøytene stått på boden».

Vel sa vi, vi forstår ikke helt hvorfor man skal være så prinsippfast når det gjelder besøk i byens skianlegg, mens prinsippene smelter som snøen i april i andre sammenhenger.

Så hva betyr gratisprinsippet for Tusten? Tusten har ikke et nærmarked på 1-1,5 million mennesker som for eksempel Oslo Vinterpark har. Tusten har ca. 50.000 i nærmarked. Hvorfor sammenligner vi oss med Oslo? Jo, fordi der sitter byråkratene som sammen med politikerne bestemmer at gratisprinsippet skal gjelde i den norske skolen.

Oslo Vinterpark klarer seg fint uten skolebesøk. Det gjør ikke nærmiljøanlegg som Tusten Skiheiser, Overøye, Surnadal, Ørskogfjellet og andre skianlegg i distriktene uten store nærmarked.

For Tusten betyr dette at vi taper skoledager som er god rekruttering og som gjør det mulig å få en god omsetning og høyt volum på andre dager enn helgedagene.

Med tap av skoledagene, sitter vi igjen med helgedagene til å sikre inntektene som dekker de tøffe vedlikeholdskravene som Statens Jernbanetilsyn stiller, i en stadig kortere vintersesong.

For Tusten betyr dette færre eller ingen skoleskidager og aldri dagåpent på hverdager, og lavere omsetning. I verste fall vil dette bety nedbygging av tilbudet for byens innbyggere, og på sikt vil kanskje ikke Molde ha et alpinanlegg å tilby sine innbyggere.

Dette er en politikk som bygger ned distriktene og gjør at barna våre enten må dra til byer med store nærmarkeder som for eksempel Oslo eller store fjelldestinasjoner for å oppleve skiglede og utvikle skiferdigheter. Det mener vi er feil.

Heldigvis har Tusten rause og tålmodige eiere som har bidratt, og vil fortsatt bidra for å sikre drift i fremtiden. Men snart må andre også se verdien i at Molde-regionen har et slikt nærmiljøanlegg.