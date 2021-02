Styringspartiene har kommet i siget

Tallene er katastrofale for et parti som i mange år har hatt knallsterke resultat.

Meninger

Torsdag startet valgkampen for alvor i vårt fylke. Den første store meningsmålingen for Møre og Romsdal i valgåret 2021 var interessant lesning.

Noen fellesnevnere er tydelig: Som i resten av landet ligger Senterpartiet an til å gjøre et brakvalg i 2021, hvis denne og andre nylige målinger blir resultatet etter at stemmene er talt opp i september. På Nordmøre er Jenny Klinge & co. virkelig i farta.

Samtidig får det vi tradisjonelt kaller styringspartiene brei oppslutning. Skulle vår måling slå til kan Høyre være med å kjempe om et tredjemandat i vårt fylke. Tesen om at folket slutter opp om makthaverne i krisetider gjelder også for Høyre i Møre og Romsdal.

Arbeiderpartiets førstekandidat Per Vidar Kjølmoen er kanskje ikke så fornøyd med målingen, men etter mange traurige målinger er kanskje status quo fra juni ikke så verst? Håpet om at ferjesaka skal løfte partiet, var i hvert fall tydelig i vår direktesendte debatt mellom Kjølmoen og Frank Sve, torsdag formiddag. Og partiet kan glede seg over et stort byks på den ferskeste nasjonale målingen. Her øker Ap sin oppslutning med hele 5,5 prosentpoeng. Om ferjeprisene kan løfte lokalt gjenstår å se.

For Fremskrittspartiet og Sve er det få lyspunkt i meningsmålingen. Trenden nasjonalt, at partiet slet i posisjon og fortsetter å slite i opposisjon, hjelper ikke fylkespartiet det minste. Tallene er katastrofale for et parti som i mange år har hatt knallsterke resultat i Møre og Romsdal. – Fremskrittspartiet har hatt svake målinger nasjonalt, men denne målingen i Møre og Romsdal var ekstrem, sier analysesjef Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse til Romsdals Budstikke.

For de andre partiene er meningsmålingen også lik trenden fra de nasjonale målingene. Regjeringspartiene Venstre og KrF går tilbake, førstnevnte nesten ut av det politiske kartet også i fylket. Mens SV, MDG og Rødt har ulike grader av pluss.