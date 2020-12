Farstad omsorgssenter bør beholdes

Meninger

For Hustadvika Arbeidsparti fremstår det som mer og mer tydelig at Hustadvika kommune sitt handlingsrom egentlig er å beholde Farstad omsorgssenter. I alle fall inntil vi har fått laget en helhetlig plan for eldreomsorgen i kommunen inkludert finansiering og avsetning i økonomiplan til dette formålet.

Publikum er kjent med at vi er i ferd med å legge ned 23 heldøgns omsorgsplasser. Til kommende kommunestyremøte 17.12.20 har vi sendt inn spørsmål til spørrehalvtimen for å belyse saken. Arbeiderpartiets gruppemøte ble avholdt to dager etter at vi fikk sakspapirene, og spørsmålene våre ble sendt inn rett etter gruppemøtet. Vi har imidlertid fått svar fra ordfører at disse ble mottatt for sent til å bli besvart. Dette synes vi er problematisk i store og viktige saker som økonomiplan og fremtidens eldreomsorg, derfor dette leserinnlegget.



Dette er en sak med stor betydning for alle innbyggeren i Hustadvika, men størst konsekvenser er det for de som har sitt hjem og sitt arbeid på Farstad omsorgssenter – og for de mange som vi vil ha et omsorgsansvar for i årene framover. Det er beklagelige at ordfører ikke tilstreber å belyse saken best mulig, men igjen gjemmer seg bak et reglement for å forsøke å unngå dette. Skulle heller ikke tro at spørsmålene er så vanskelig å besvare, eller er de det? For heller ikke kommunedirektøren har, så vidt vi kan se, vist dekning for oppbygging av nye heldøgns omsorgsplasser etter vedtatt dekningsgrad i sitt forslag til økonomiplan.

Dette har blitt presentert til oss politikere:

Denne grafen innebærer at om vi fortsetter som i dag – altså beholder Farstad omsorgssenter - så har vi, da med en dekning på 18%, et «overskudd» på 22 plasser i 2023. Dersom flertallet i kommunestyret tar bort de 23 plassene på Farstad Omsorgssenter, så har vi i praksis underdekning allerede da.

Dersom ikke dekningsgraden skal falle under 18%, må vi allerede i 2024 ha bygd og kunne drifte 8 nye plasser. Med en dekningsgrad på 20%, må dette antallet økes til 24 nye plasser. Altså tilsvarende det antall plasser som flertallet i kommunestyret nå vil legge ned.

I kommunestyrevedtaket fra 19.november står det blant annet følgende: «Hustadvika kommune skal ha en dekningsgrad på 18-20%.....». Differansen på 18 og 20% vil bety over hundre millioner i investering og minst 10 millioner mer i årlige driftskostnader. Penger som skal være på plass i 2024, altså i inneværende økonomiplan.

Spørsmål: Er vedtaket presist nok til at kommunedirektøren kan gjennomføre det? Er det opp til kommunedirektøren å avgjøre hva dekningsgraden faktisk skal være? 18, 19, 20%? Det er snakk om store kostnader her og hvor tenker man å finne disse millionene? Hva annet må legges ned for å få dette til?

Det viktigste spørsmålet er hvordan kommunestyret kan ivareta sine egne målsetninger om dekningsgrad uten at det tilføres betydelig drift- og investeringsmidler. Vet kommunestyret at Husbanken kun gir støtte til nettotilvekst av heldøgns omsorgsplasser? Forstår vi at vi må starte med å bygge nye plasser allerede i 2022 for å nå egne målsetninger om dekningsgrad i 2024?



Vi forventer svar på disse spørsmålene da det er essensielt for debatten og valget kommunestyret skal ta den 17. desember i forhold til budsjett og økonomiplan. Når vi gjør vedtak om mål for dekningsgrad og legger ned omsorgsplasser må vi også forklare sammenhengen og utviklingsplanene man har.



I vår forståelse av faktaopplysningene om dekningsgrad, se graf ovenfor, så finnes det ikke penger til å bygge og/eller drifte tilstrekkelig antall plasser for å nå målsetningen kommunestyret har vedtatt. Tilrådingen til økonomiplan fra formannskapet følger ikke opp mål uavhengig om kommunedirektøren tolker det som 18% eller 20%, det er alvorlig og bør svares ut.

Kommunestyregruppa Hustadvika Arbeiderparti

