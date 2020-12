Meninger

Torsdag 10/12-20 står igjen som enda en minnerik dag, for oss som er glade i MFK.

Når tre seriekamper gjenstår har Molde sikret sølvet, det tredje på de siste fire årene. BG har vært suverene og vi må bare gratulere. Men Molde kan fort stå med en poengsum som matcher seriegull flere av de siste sesongene. Det sier litt om hvor gode de har vært også i år.

De ble nummer to i sin EL gruppe og skal for andre gang på fem år, til 16 dels finale i Europa League.

På de ti siste sesongene har Molde tatt fire seriegull, to cupgull og tre seriesølv. De har gått videre fra gruppespill i Europa to ganger og er det desidert beste norske laget i Europacupene det siste tiåret. Kommentatorer i riksmedia snakker om stolte øyeblikk for norsk fotball og det er MFK som skaper disse øyeblikkene! Lille Molde blir lagt merke til! Spillere som Daniel B Hestad (eldste målscorer i EL) og Magnus W Eikrem setter spor i Europeiske turneringer og spillere solgt fra Molde, dominerer både nasjonalt og internasjonalt.

Midt i dette har det florert av korttenkte bedrevitere. Senest på ettersommeren florerte kritikken i sosiale media og det ble ropt om fornyelse og trenerskifte. Laget var inne i en tung periode og noen måtte ofres, da helst treneren. Unge nyinnkjøpte spillere ble nærmest hånet og treneren anklaget for løgn, fordi han hadde lovet «forsterkninger». Med fasit i hånden vil jeg gjerne si til disse «kritikerne»: - Det er lov å være engasjert, det er lov å kritisere og det er helt greit å ha meninger. - Men det er også lov å vise respekt, det er lov å juble, skryte, lovprise og hylle. Det er det tiden for nå!

TAKK Molde Fotballklubb for alle fantastiske øyeblikk, takk for all den gode underholdningen og takk for at dere gjør oss stolte over å være fra Molde! Og i denne spesielle tiden; TAKK også til de få tilskuerne som har vært til stede på stadion, med TORNEKRATTET i spissen. Om jeg har vært der selv, eller sett kampen fra godstolen; - Krattet har sunget kampen gjennom og skapt en fantastisk stemning, få andre stadioner har klart å følge de på!

Riktig God Jul alle sammen. Vi sees på Aker Stadion for nye store fotballøyeblikk i 2021.

Kjell Arne Nygård

