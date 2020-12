Å føle seg krenket i dagens samfunn

Meninger

Kjære dere!

Etter å ha lest debattinnlegget til Robin Hansson i VG, om at han er dritlei av at folk lar seg krenke på hans vegne, kunne jeg ikke ha vært mer enig. Ofte «glemmer» jeg at jeg selv er mørk, faktisk . Føler meg hundre prosent norsk, selv om jeg ser meg selv i speilet flere ganger om dagen. Først vil jeg presisere at jeg føler med de som virkelig opplever krenkelse. Det må være vondt, uansett om det er veldig individuelt når en føler seg krenket. Vi må stå sammen.

Nå er det 40 år siden jeg kom til Norge og foreløpig har jeg ikke følt å ha blitt krenket, helt ærlig. Det er liksom blitt «inn», hvis jeg skal si det på en sterk måte. Til tross for at vi alle er forskjellige og reagerer forskjellig, tenker jeg noen ganger: «det er ikke rart det er krig i verden». En trenger ikke være en «kald» person av den grunn. Sånn som samfunnet er blitt nå, er det blitt krenkehysteri.

Diverse sanger blir ikke spilt i radio/TV/media, siden noen kan føle seg krenket. Diverse serier blir tatt av lufta, siden det er en hovedperson som spiller en karakter som noen kan bli krenket av, uansett om hovedpersonen karakteriserer en person som er lik ham selv på mange områder. Tenker da på samme samfunnslag, hudfarge, yrke osv. – og til tross for at dette er ment på en humoristisk måte.

Barnebøker av Astrid Lindgren, som har blitt lest i flere generasjoner, blir ikke trykket i flere opplag siden Pippis far ble beskrevet som neger. Det ligger en verdi i dette materialet også, samt de kulturelle referansene.

Noen er redde for å ytre sine meninger i offentlige rom, for de er redde for å bli tiltalt holdninger de ikke har. Alt vi i iveren rensker bort. Hvor langt skal dette gå? Jeg synes denne utviklingen i samfunnet er skremmende og trist.

Med vennlig hilsen

Ingrid Kruse Fevåg, Molde

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal