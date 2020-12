Hovmod, stein og glashus

Meninger

Fylkestingsrepresentant Anne-Marie Fiksdal er såra og vonbroten over fylkesvaraordførar og fungerande gruppeleiar for Ap, Per Vidar Kjølmoen, sin «harselerende, selvsikre og hovmodige» oppførsel. Og seier at det tek frå ho engasjementet for å legge fram kva ho trur på, meiningar og løysingar og fakta som ho etter dagevis med arbeid har komme fram til.

Dette meiner eg er eit nytt og urimeleg personangrep frå Frp. Frp sette sjølv dagsorden for siste fylkesting ved godkjenning av saklista, da Sve gjekk til frontalangrep på fylkesvaraordføraren fordi han ikkje hadde rosa Frp for forhandlingsresultatet i statsbudsjettet.

Eg er samd med Fiksdal i at ein skal vise respekt for andre sine meiningar og ikkje minst at ein skal halde seg til fakta. Det har ikkje vore Frp sitt varemerke denne fylkestingsperioden. Eg reknar med at Fiksdal – som resten av Frp-gruppa – står samla om det som er sagt av gruppeleiaren både i fylkestinget og spreidd i aviser og i sosiale kanalar. Ho har i alle fall ikkje teke avstand frå det.

Senterpartiet har fått vår del – mellom anna sa Frp på førre fylkestingssamling at det er ikkje «eitt menneske i Møre og Romsdal som trur på eitt ord av det Kristin Sørheim og Sp seier». Og Frp har i digitale fylkestingsmøte lasta opp avisoverskrifter på storskjerm og forvrengt innhald i det som har vore skrive, sagt og foreslege – for å harselere med oss og andre parti i posisjonen. Og framstille det vi har sagt heilt annleis enn det vi faktisk har gjort. For ikkje å snakke om kva som er formidla i sosiale kanalar. Vi synest ikkje det er greitt, men vi har valt å ikkje framstille oss sjølve som «offer for hersketeknikkar», slik Fiksdal gjer. Viss det er slik Frp vil drive valkamp, får dei gjere det. Viss det ikkje er slik, bør Fiksdal kanskje ta ein prat med sin eigen gruppeleiar heller enn å skjelle ut fylkesvaraordføraren.

Og så litt til det med fakta. Frp har skrive lesarinnlegg i mange aviser om økonomiplanen til fylket, der partiet hevdar at Sp og Ap «kuttar over 20 millionar i vidaregåande skule og aukar fylkesadministrasjonen i fylkeshuset på Molde kraftig. Meir enn 50 millionar kroner vert fylkesadministrasjonen auka med frå rekneskap 2019». Dette er heilt feil! Frp kan ikkje ha lese budsjettet. Administrasjonen har auka med ei stilling – mobbeombodet som heile fylkestinget støtta heilt og fullt opp om. Elles er det flytting av stillingar frå ein plass i budsjettet til eit anna, t.d. at alle IT-stillingane i vidaregåande skule, 25 årsverk, er lagt under administrasjon. Fylkeskommunen har teke over om lag 133 årsverk frå statens vegvesen, men det er folk som arbeider på alle plan med fylkesvegar, ferjekaier, bruer, tunnelsikring og tilhøyrande oppgåver. Nokre av desse er også budsjettert under administrasjon. Når vi ser på tal årsverk i fylkeskommunen, har det ikkje auka anna enn det som er overført gjennom regionreforma, vedteken av Frp og Solbergregjeringa. Det er trist at Frp spreier inntrykk av at det sit haugevis av folk i fylkeskommunen som ikkje har anna å gjere enn å tvinne tommeltottar og at det er heilt greitt å seie opp ei mengd folk over natta. I denne koronatida har folk stått på langt ut over det ein kan vente for å halde skular, tannhelse, vegar og kollektivtrafikk i gang. Og følgje opp økonomi og plan- og utviklingsarbeid som best det går an. Kanskje det er viktig å ha fakta før ein kjem med utspel som gjev innbyggjarane i fylket feil informasjon.

God og faktabasert valkamp til fjerdekandidat Fiksdal når den tid kjem!

Kristin Sørheim, fung. gruppeleiar Sp

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal