Hvem lyver, Valderhaug?

Meninger

Lars Valderhaug mener jeg farer med løgn da jeg skrev: «Den oppslutningen som Bunadsgeriljaen opparbeidet seg var imidlertid basert på falske premisser. De oppnådde landsdekkende sympati for det som tilsynelatende var en kamp for de fødende, men som altså viser seg å være en kamp for å stoppe byggingen av et nytt sykehus."

LESERINNLEGG Om bestilte konklusjoner og redaksjonen i Tidens Krav Lederen i avisen Tidens Krav (TK) 21. september (nettutgaven) har tittelen «Troverdighet til salgs».

Valderhaug viser til at Bunadsgeriljaen ble opprettet spontant, for å berge fødeavdelingen i Kristiansund. At dette etter hvert endret seg til å kjempe for å beholde sykehuset i Kristiansund hevder Valderhaug hele tiden er blitt formidlet åpent.

Her lyver nok Valderhaug mer enn jeg. Det gikk ikke lang tid med aksjoner fra Bunadsgeriljaen før mange begynte å spørre om motivet, og Bunadsgeriljaen svarte unnvikende. Her er noen utdrag fra media som viser at tvilen oppstod ganske tidlig.

Bunadsgeriljaleder Anja Cecilie Solvik svarte Romsdals Budstikke 11.04.2019 slik da hun ble spurt om hun er imot fellessjukehuset: «Som sagt tar vi én ting av gangen. Og det er å beholde fødeavdelingen de neste fem årene. Så er det klart at fellessjukehuset ikke er optimalt. Vegen blir like lang for mange, og vi er redde for at liv kan gå tapt.»

– Bunader fra Romsdal er ekstra velkommen. Vi opplever at mange romsdalinger står sammen med oss i kampen for et trygt helsevesen – Vi opplever at mange romsdalinger står sammen med oss i kampen for et trygt helsevesen. Og vi feirer hver delseier som det var den største, sier Anja Cecilie Solvik, leder for bunadsgeriljaen.

Mens bannerne hevdet at kampen dreide seg om fødeavdelingen i Kristiansund, sa Solvik Til NRK 13.04.2019: «No rikkar vi på grunnen og ser ein spire av håp. Det kan vere mogleg å bevare lokalsjukehuset.» https://www.nrk.no/mr/professor_-_-forst-om-15_20-ar-kan-sjukehusstriden-pa-nordmore-vere-over-1.14511928

Men først ett år senere, 01.04.2020, gikk Bunadsgeriljaen ut offentlig og innrømmet at det dreide seg om en omkamp. https://www.tk.no/om-omkamp-i-kampens-hete/o/5-51-798400 Frem til da var det ikke mange bannere fra Bunadsgeriljaen som krevde stopp i byggingen av fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset. Åpenheten underveis var nok ikke så stor som Valderhaug vil ha det til.

Beklageligvis forstår ikke Valderhaug at om man skal opprettholde sykehuset i Kristiansund, så kan man ikke samtidig ha et felles sykehus for Nordmøre og Romsdal på Hjelset. Å kjempe for å beholde sykehuset i Kristiansund er en kamp på falske premisser, når man samtidig hevder at man ikke vil stoppe byggingen av det nye fellessykehuset på Hjelset.

Det er også blank løgn om noen skulle hevde at det ikke vil medføre store forsinkelser å omgjøre beslutningen om å bygge et fellessykehus for Nordmøre og Romsdal, og isteden fatte en ny beslutning om å kun bygge et lokalsykehus for Romsdal. Vi som husker rettsakene som Kristiansund kommune førte mot helseforetaket, vet hvor viktig det var for kommuneadvokaten at helseforetaket forholdt seg til formelle regler og prosedyrer. Veilederen fra departementet som helseforetakene må forholde seg til ved bygging av nye sykehus gir ikke rom for store snarveier. En ny runde vil medføre en lignende forsinkelse som forrige gang Kristiansund fikk stoppet nytt sykehus i Romsdal, omlag enda 10 nye år med utsettelse.

Rasmus Rasmussen, pensjonist, Molde

------------------------------------------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal