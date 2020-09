Full åpenhet om pengefordelingen

Meninger

Styret i Helse Midt-Norge har klokelig nok forlatt planen om å holde orientering om hvordan pengene fordeles bak lukket dør. Opprinnelig hadde styreleder Tina Steinsvik Sund innkalt til styreseminar i Trondheim. På seminaret var professor Jon Magnussen invitert for å forklare hvordan milliardene Helse Midt får, kan fordeles mer korrekt mellom de lokale helseforetakene.

Meningen var at verken pressa, tillitsvalgte eller allmennheten skulle ha mulighet til å lytte til orienteringen. Heldigvis snudde styrelederen. Professor Magnussens tanker for hvordan potten Helse Midt-Norge får hvert år kan fordeles, kommer i det ordinære styremøtet i dag, torsdag, og blir tilgjengelig på video.

For 2020 fikk Helse Midt-Norge 21,4 milliarder kroner til å drive spesialisthelsetjenesten. Å kjøre åpenhet rundt fordelingen av pengene helseregionen får, burde være helt fundamentalt. Helse-Midt-styret var inne på et feilspor dersom styret hadde tenkt å blende for innsyn fra offentligheten.

Fordelingen av pengene har stor betydning for hvert enkelt sjukehus og hvilke tilbud innbyggerne får. Å finne en vanntett måte å fordele milliardene rettferdig, har vært vanskelig. Høsten 2011 laget professor Magnussen en modell som skulle sørge for en mer rettferdig fordeling av inntektene. Et viktig poeng med modellen var å fjerne skjevheter, slik at innbyggerne kunne få like helsetilbud, uavhengig av hvor de bor. Modellen bygget dels på fakta, dels på skjønn.

I Møre og Romsdal er oppfatningen at dette fylket siden 2012 har blitt snytt på kjøttvekta av Helse Midt. Det hevdes at Helse Møre og Romsdal skulle hatt 1,3 milliarder kroner mer. Et opprop alle ordførerne i fylket har underskrevet viser at misnøyen er unison. Forventningene er derfor store til at urettferdigheten blir rettet opp i når pengene for 2021 fordeles.

Hadde den lukka dørs politikk blitt praktisert i denne saka, ville Helse Midt-Norge skuslet bort muligheten til å skaffe seg legitimitet rundt beslutningen som skal tas seinere i høst. For det første er det vanskelig å finne en lovheimel styret kunne gjemme seg bak hvis dørene ble lukket.

For det andre må innbyggerne kunne spørre: Hva er det i tallmaterialet fra Magnussen allmennheten ikke har godt av å vite, men som styremedlemmene skulle få kunnskap om? Styret så ei stund ut til å ha oversett at åpenhet gir tillit, lukkethet innbyr til mistenksomhet. Heldigvis snudde styret.