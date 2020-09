Brudd på frivillige forhandlinger

Meninger

Nok en gang har dessverre Fellesforbundet og de andre forbundene i Bussbransjeavtalen (BBA) måtte ta brudd på de frivillige forhandlingene, å gå til riksmekleren for å prøve å komme i havn med årets tarifforhandlinger. Dette er dessverre ikke noe nytt i bussbransjen, og vi har blitt vant med å måtte koble inn riksmekleren da arbeidsgiver ikke ønsker å gi før de virkelig må.

Du skjønner når riksmekleren er koblet inn må vi også true med konflikt, eller streik som de fleste kaller det. Jeg tviler på at det finnes en bussjåfør som liker tanken på at kundene må ty til andre transportmidler for å komme seg til skole eller jobb, men det er vår siste løsning for å nå det vi har blitt lovet i 13 år.

I 2007 kom den landsomfattende bussbransjeavtalen til, der partene var enige om at lønnsnivået skulle ligge mer på linje med den gjennomsnittlige industriarbeiderlønna. Denne enigheten har vært stadfestet i flere hovedoppgjør opp gjennom åra, men på ingen måte levert ovenfor bussjåførene. Men på grunn av det samordnet oppgjøret for pensjon i 2018, som ga lite rom for økonomisk forhandling på vår tariffavtale er vi nå på rundt 91,2 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Bussjåføren som kjører deg, dine barn og nærmeste familie og venner, har dårligere lønn enn mange yrker.

Bussjåføren som kommer noe forsinket en hard vinterdag der mange har parkert bilen, og som står på for samfunnet, er nærmere ett lavlønnsyrke. Og mens du kanskje kjenner FRAM som busselskapet i fylket, er fakta at de ikke har en eneste sjåfør ansatt hos seg, og eier ikke en eneste buss. Bussjåføren kan her i fylket være ansatt i Vy Buss som jeg er, Boreal, Tide eller Veøy, og mens de har advokater og direktører for å regne ut lavest pris for å vinne anbud og kjøre på kontrakt for fylket har ikke en sjåfør noe han skulle sagt. Vi vet bare at det går utover oss med effektivisering og billigst mulig løsning. Hvordan bussen skal være utformet for å gjøre arbeidsdagen best mulig for sjåfør og passasjer har vi lite å kunne si på når pris er det viktigste ved en anbudskonkurranse. Alt er også regnet ned på minuttet, er vel ikke mange som begynner på jobb 09:48 og jobber til 17:36 som et eksempel.

Vi står midt i en pandemi og vet at mange vil si dette er feil tidspunkt for et lønnsoppgjør. Men bussjåføren er forbannet. Bussjåføren som ikke bare kjører, men også vasker, rydder og nå under koronaen legger ekstra vekt på reinhold og desinfisering, for at du skal kunne ta bussen uten å måtte være nervøs for å bli smittet.

Vi møter igjen NHO Transport og Spekter med riksmekleren den 18. og 19. september, med fare for parkerte busser i Oslo og Viken den 20. september, med rask opptrapping videre i landet.

Jeg håper, om en konflikt skulle ramme Møre og Romsdal, at dere husker på at vi har stått på når landet har haltet med brukket bein, at vi har risikert for å få de andre hverdagsheltene på jobb, og at vi har prøvd å holde deres og vårt eget humør oppe når alt har gått imot oss som det har i 2020. Husk på dette om vi står med streikevest. Vær så snill ikke å anklage sjåføren, men selskapene som har unnlatt å gi det de har lovet oss, for vi ønsker ikke å påvirke deg og dine. Men vi har måtte ta fram det siste lovlige hjelpemiddelet i en tariffkonflikt. I vårt yrke går det dessverre ut over deg.

Joakim Hagen,

Avdelingstillitsvalgt for Fellesforbundet Vy Buss Molde, og forhandlingsutvalget til Fellesforbundet på buss.

