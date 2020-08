Sannheten er også et offer i koronakrisen

I en krisetid med frykt og uro, er falske nyheter et effektiv virkemiddel.

Meninger

Koronakrisen setter fart på falske nyheter, løgner og konspirasjonsteorier over hele verden. Et gammelt munnhell sier at sannheten er krigens første offer, omtrent det samme kan se ut til å gjelde pandemien.

En videoen om en påstått kur mot koronaviruset nådde 20 millioner mennesker på ett døgn via Facebook. I videoen holder en gruppe leger i hvite frakker en pressekonferanse, hvor de hevder at det finnes en kur mot koronaviruset og at ansiktsmasker ikke hindrer smitte.

Det er ikke bare i utlandet at slik informasjon spres fort. – Jeg har aldri sett så mye desinformasjon og feilinformasjon på norsk Facebook som nå, sier redaksjonssjef Silje Sjursen Skiphamn i Faktisk.no, til avisa Aftenposten. – Før pandemien tok det gjerne dager og uker før ting spredte seg, særlig fra USA til Norge. Nå er det snakk om timer. Det er et helt annet tempo enn vi har sett før, sier Skiphamn.

«Falske nyheter» var årets nyord i 2017 og har dessverre blitt en del av politikkens og debattens vesen etterpå. Fra før vet vi at i en krisetid med frykt og uro, er falske nyheter et effektiv virkemiddel. Polarisering og fiendtliggjøring er farlige våpen, og har vært brukt i århundrer.

Det er trist at løgner fordekt som nyheter skal spre seg i et slikt omfang som vi ser nå. Sosiale medier har ikke klart å demme opp for organisert spredning av løgner, og er derfor en effektiv kanal for politisk manipulasjon.

Når sosiale medier belønner saker som likes og deles, framfor at de belønner saker som er basert på fakta og kvalitetssjekk, blir resultatet ofte galt.

Spredningen av falske nyheter er et stort samfunnsproblem og en åpenbar fare for folkehelsa under pandemien. Hver og en av oss må være bevisst hva vi deler og liker på sosiale medier. Ikke spre ubegrunnet frykt og ikke del dårlige og feilaktige helseråd.