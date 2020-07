Gi kunsten en sjanse

Meninger

Mandag formiddag startet lossinga av det omfattende kunstverket som skal pryde nedre torg i Molde. Kunstverket «Togetherness» er laget av den svenske kunstneren Jacob Dahlgren. Kunstneren sjøl har forklart at verket er inspirert av Kurt Schwitters. Verket ble valgt etter en lukket konkurranse hvor et utvalg kunstnere ble invitert inn. Kunstprosjektet har et budsjett på 1,65 millioner korner.

Ikke uventet er det ulike meninger om kunstverket som nå skal monteres på torget. Det er bra. Torget er et viktig sted i bybildet. Kunst i det offentlige rom skal utfordre oss. I dette ligger det at ikke alle synes det er pent.

Historien er full av eksempler på kunstverk som i starten ble møtt av sterk kritikk, men som i ettertid har blitt sett på som banebrytende og viktig. Derfor skal man ønske en debatt om kunsten på torget velkommen. Den bekrefter at kunst engasjerer.

Sjøfronten er et viktig prosjekt for Molde. Kostnadssprekken på flere titalls millioner har opprørt mange. Derfor var det svært viktig at kommunen satte i gang en ekstern gransking av prosjektet. Vi vil samtidig advare mot å vurdere kunstverket i lys av dette.

Gi kunstverket en egen sjanse, og la det få tid til å skinne. «Togetherness» er et modig og iøynefallende valg. Vi håper at det kan aktivisere byens innbyggere, både unge og gamle. En konstruktiv debatt er et eksempel på at kunstverket stimulerer til aktivitet.

Debatt om offentlig kunst er ikke enestående for Molde. Akkurat nå er det en liknende debatt i Oslo. For noen år siden var det debatt rundt kunstprosjektene langs Atlanterhavsvegen.

Slike debatter utfordrer oss til å vurdere og analysere kunst. Det er lett å argumentere med hva man kunne ønsket seg på torget, men ikke la det stå i vegen for en sjølstendig vurdering av kunstverket som snart står der. Kunstnerens intensjoner med prosjektet er spennende. Historien han forteller er verdt å lytte til, ikke minst de historiske linjene han trekker mot Kurt Schwitters.