Forstår frustrasjon om smittevernregler

Meninger

Det er ikke vanskelig å forstå at foreningen Norske Konsertarrangører er frustrerte over det de mener er ulik praksis om smittevern. – Det er en dramatisk situasjon for oss, sa Tone Østerdal, daglig leder i foreningen til Romsdals Budstikke onsdag. Foreningen viser til at restauranter og utelivet ellers nesten går som normalt, mens smittevernreglene gjør det svært vanskelig for arrangørene, artister og ansatte.

Mange opplever nok akkurat nå en veldig ulikhet i hvordan både enkeltpersoner, bedrifter og samfunnsinstitusjoner praktiserer smittevern. Reglene skal i utgangspunktet være enkle, men som vi alle ser er praksis høgst varierende. Noen steder er det god avstand og lett tilgjengelig hjelpemidler for hygiene, mens andre plasser står folk altfor tett og

Onsdag var også helseminister Bernt Høie bekymret over hvordan vi etterlever smittevernreglene. Han mente å ha sett at nordmenn har blitt for avslappet, og minte om at viruset på ingen måte er bekjempet. På pressekonferansen onsdag hadde han med seg en tommestokk for å minne om hvor lang en meter faktisk er.

– Én av fire innrømmer at de har blitt mindre oppmerksomme. Jeg har også hatt dette på følelsen i det siste, at meteren er blitt kortere, sa Høie.

I Norge er det i skrivende stund trolig få som blir smittet, det er under 20 innlagte Covid-19 pasienter på våre sjukehus og vi har en generell følelse av at deler av samfunnet nærmer seg en normaltilstand. Men rundt oss er det ikke slik. I flere land stiger smittetallene på nytt og situasjonen er langt fra normal. Folkehelseinstituttet (FHI) har tidligere meldt at en ny smittebølge vil komme, men har nå revurdert sin analyse.

– Det vi håper framover nå, er at vi kan stoppe mindre utbrudd og ikke få en stor ny smittetopp, sier fagdirektør Frode Forland ved FHI. Det vil i tilfelle også bety at smitte kan stoppe uten nye runder med omfattende nedstenging.

Vi vet nå at det er mulig å kontrollere smitten med relativt enkle grep, men det vil kreve at vi fortsatt følger reglene. Det er et ansvar som alle har.