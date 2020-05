Sjømatnæringa tas til et nytt nivå

Meninger

Romsdal har for alvor meldt seg på for å være en god deltaker i sjømatnæringa. For tida pågår to nysatsinger på kysten, Vikenco AS på Aukra bygger ny fabrkk til slakting og foredling av oppdrettsfisk, og i Harøysundet har selskapet Salmon Evolution startet byggingen av det som blir ett av landets største oppdrettsanlegg plassert på land. De to nyanleggene krever investeringer på mellom 1,5 og 2 milliarder kroner i første omgang. Når investorer med lokal tilhørighet sammen med nasjonale investorer satser på store pengesummer på å utvikle sjømatnæringa, legger de til grunn både optimisme og framtidstro på fisk som vekstnæring.

Oppdrett av fisk har blitt ei av Norges viktigste eksportnæringer. I fjor eksporterte oppdrettsselskapene 1,1 millioner tonn laks. Verdien av lakseeksporten var 72,5 milliarder kroner.

De to storinvesteringene hos Salmon Evolution og Vikenco er på hver sin måte med på å føre sjømatproduksjonen inn i en ny fase. Vikenco har som mål å foredle mer fisk lokalt. På den måten får man også hånd om restproduktene etter fileteringen; rygg på fisken, buklist, hode og resten. Restproduktene kan benyttes til høyverdig mat. Naturligvis øker dette verdiskapingen lokalt og i landet.

Salmon Evolution bygger oppdrettsanlegg på land. Anlegget på Harøysundet vil fullt utbygget produsere 36 millioner kilo laks i året – et volum som er 20 ganger større enn Norges første landbaserte anlegg i i Fredrikstad. Oppdrettsnæringa har vært under press, og målet er at anlegg plassert på land vil føre til mindre lakselus, bedre kontroll over at fisk ikke rømmer og genetisk blander seg med villaksen.

Også utslipp av fiskegjødsel skal et landbasert anlegg ha full styring med. Naturvernforbundet har reist problemstillinger om vannkjemi, smittetiltak og kraftforsyning. En nasjonal debatt om hvordan arealene langs kysten skal brukes, tvinger seg også fram. For å forbedre oppdrettsnæringa, trengs ny teknologi, kunnskap og erfaring.

Noen må gå foran, høste erfaringer og ta risiko. Vi vil berømme gründerne og investorene som viser vilje til å satse og skape verdier langs Romsdalskysten. Arbeidsplassene som skapes, er verdifulle i ei tid der flere næringer preges av usikkerhet.