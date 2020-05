Historisk framgang, og klart mindretall

Meninger

Vi skal langt tilbake i norsk politisk historie for å finne sist partiet Høyre hadde større oppslutning i folket enn akkurat nå. I hvert fall hvis vi skal tro meningsmålingen som NRK og Aftenposten presenterte onsdag.

At det styrende partiet får økt oppslutning i ei krisetid er velkjent, og vanlig i politikk verden over. Vi søker det trygge og bestående når verden er truende og farlig.

Allerede tidlig i april viste en meningsmåling (VG) at 77 prosent av norske velgere synes Solberg-regjeringens koronahåndtering var god.

I midten av april gjorde Høyre tidenes hopp på en meningsmåling (Dagsavisen) med en framgang på hele 8,5 prosentpoeng fra mars til april.

Og på tampen av måneden viste en meningsmåling (TV 2) at regjeringens tiltak har solid støtte i befolkningen. For eksempel mente 85,6 prosent av de spurte mener det er riktig å forby arrangement med over 500 mennesker fram til 1. september.

Likevel er meningsmålingen nå i mai uvanlig kost i norsk politikk. For eksempel var ikke Kåre Willoch en gang født da Høyre hadde tilsvarende oppslutning. Sist Høyre var større enn Arbeiderpartiet, var ved stortingsvalget i 1924.

Det er ikke bare partiet som får støtte. Statsminister Erna Solbergs oppslutning er stor også utenfor den borgerlige sida. Et flertall av Senterpartiets velgere vil heller ha Solberg enn Jonas Gahr Støre som statsminister. Ja, sjøl i Arbeiderpartiet er Solberg populær. Den store taperen er Frp, som har den største tilbakegangen av samtlige partier under koronakrisen.

Men det hjelper lite med rekordoppslutning på målingene og stor popularitet for statsministeren. Ingen av de nyere målingene viser noe i nærheten borgerlig flertall. Halvannet år før stortingsvalget er de rødgrønne klart nærmest en flertallsregjering.