Sjøfronten: Venstre ønsker å snu stener – ikke la hoder rulle

Undertegnede har blitt utfordret om hva Molde Venstre mener i saken om overskridelsene på Sjøfronten 1 prosjektet. Vi er dessverre ikke representert i formannskapet som behandlet saken tirsdag, så vår mening kom ikke frem der. I likhet med andre er også vi i Molde Venstre både skuffet og overasket over ekstraregningen på 23,5 millioner på Sjøfronten 1. Dette er en ekstrakostnad kommunen absolutt ikke trenger i en allerede svært krevende situasjon.

Molde Venstre mener definitivt at vi må snu alle stener for å finne de underliggende årsakene til at prosjektet har kommet såpass ut av kontroll som det har gjort. Vi må lære av dette prosjektet, og gjøre det som står i vår makt for å unngå å havne i lignende situasjoner igjen. Vi mener at Molde Kommune må se på hvordan vi prosjekterer, og hvilke type enterprise og anbud vi skal benytte oss av. Vi tror det er systemene som brukes som svikter. Dette er et arbeid både administrasjonen og politikere må ta på største alvor.

Når det er sagt så er Molde Venstre veldig positive til utbyggingen av sjøfronten, og ser frem til den blir ferdig. Sjøfronten gir Molde og distriktet et stort løft som vi vil ha glede av i flere generasjoner fremover. Molde Venstre vil jobbe aktivt for at overskridelsene på Sjøfronten 1 (og sjøfronten 3) ikke må stoppe ferdigstillelsen av prosjektet som gjenstår med Sjøfronten 2 fra Torget til Elvemoloen. Her får vi blant annet det viktige og etterlengtede lekeområdet som byen sårt trenger. Molde Venstre har mange tanker omkring Sjøfronten 2 og vil komme tilbake til det ved en senere anledning.

Vi registrerer at noen krever at hoder må rulle, og at overskridelsene må få konsekvenser for enkeltpersoner på grunn av overskridelsene. Molde Venstre mener at ingen er tjent med at hoder skal rulles. Vi mener det er mye viktigere å snu alle stener (det er mye sten som er lagt i dette prosjektet) for å finne årsakene, og så lærer vi av feilene våre og unngår at de skjer igjen.

Frank Stenløs

Gruppeleder Molde Venstre

