La festivalene reddes av hagefestene våre!

Så kom norske myndigheter med sitt råd for sommeren, og dermed for årets Moldejazz og andre festivaler:

Regjeringen forlenger forbudet mot arrangementer med over 500 deltakere fram til 1. september. En beslutning om arrangementer med under 500 deltakere vil komme torsdag i neste uke.

Det kom neppe som noen stor overraskelse at festivalene må droppet. Det er trist, men samtidig veldig bra med tanke på det aller viktigste vi har: Liv og helse.

Redningen

Nå blir planene om populære festivaler som Raumarock, Palmesus, Moldejazz , Jugendfest, Øya og mange, mange andre skrinlagt for 2020.

Sommer-Norge er vanligvis stappfull av festivaler. Men altså ikke i sommer.

Men, det finnes gode muligheter til å bidra til redde festivalene økonomisk.

Da en lokal dansk musikkfestival ble avlyst foreslo lokalbefolkningen å i stedet lage hundrevis av private små hagefester hjemme. Og å sørge for at «billettinntekter» fra de private hagefestene havnet i kassa til festivalen. Så enkelt, og så smart.

Danskene er gode på hagefester. La oss lære av dem. For nå er det vår tur til å planlegge fester i hagene. I by og bygd, i nord og i sør, øst og vest. For i år kan du være med på festen akkurat der du er.

Og vi vil være med på å redde både sommeren og festivalene våre. For jeg er overbevist om at det går an.

Fra jazzfest til hagefest

Ideene må utvikles lokalt, slik at de tilpasses de arrangementene som blir avlyst. Og la meg bruke Molde International Jazzfestival som eksempel:

Når vi ikke kan dra på den store festivalen skal vi heller arrangere mange små hagefester.

Hagefester som ikke skal være store samlinger med mange mennesker. Men fester med en håndfull venner eller familie, gjerne lørdag 18. juli fra klokka 18.00.

Det er ikke størrelsen det an på. La det bli mange små fester i alle hager, på terrasser, i fjæra eller på en fjelltopp.

Bruk fornuft, følg smittevernrådene, vær en liten flokk og ikke strekk strikken så langt at den ryker!

10 ting som redder festivalen

1) Finn en dato som passer for festen. Kan det bli lørdagskvelden under den opprinnelige festivalen? Det beste er hvis hele bygda/byen lander på den samme datoen. Da blir det fest for mange.

2) Du kjøper dagsbillett til sommerhagefesten din via nettsiden til festivalen. Festivalen setter opp mulighet til å kjøpe en dagsbillett til Den Store Jazz-Hagefesten 2020. Pengene tilfaller i sin helhet festivalen, noe som igjen gjør at de er klare for ny festival for oss i 2021.

3) Festivalen må gjerne ha salg av t-skjorter, armbånd eller lignende til sommerhagefestene - noe som øker inntektene til festivalen og gir fellesskap for alle de små hagefestene.

4) Kjøp lokal mat og drikk. Jo mer kortreist, jo bedre er det. Lokale butikker og restauranter åpner for salg av mat og drikke til sommerhagefesten. Dette skal gjerne kjøres hjem til deg. (Noe vi betaler for med glede).

5) Lokale musikere kan leies inn for å spille en låt eller to i hagen din. De står selvsagt på trygg avstand og spiller/synger før de drar videre til neste hagefest. La dem få gode inntekter denne kvelden.

6) Lokale fotografer kan tilby seg å komme innom festen din for å ta bilder for dere. Dermed kan fotografer tjene noen kroner. Alltid på trygg avstand selvsagt. Vil lokalavisa ha bilder eller film fra de mange hagefestene? Send dem inn.

7) Lokale musikere/band har konserter som streames live. Ta med radio eller tv ut i hagen og følg sendingen direkte. Skru opp lyden, ha det kjekt.

8) Trenger du sommerklær til festen? Eller en presenning eller lys og servietter, eller noe annet. Kjøp lokalt.

9) Bruk tiden fra i dag og frem til sommerhagefesten til å planlegge og til å glede deg.

10) Meld deg inn i facebook-gruppa Den store hagefesten 2020 og del dine tips og ideer, samtidig som du får gode tips fra alle andre.

Derfor bør vi dele gode ideer

Jeg synes ideen som sommerhagefester for festivalen er kjempegod, og jo flere i Norge som tenker sammen, jo bedre kan ideene vokse og utvikles.

Derfor: Del tipset videre, klipp og lim, stryk og føy til. Gjør hva du vil bare det er hyggelig.

Og bare det blir mange små hagefester ut av det.

La oss sammen redde sommeren og festivalene. Og så sees vi på festivaler i 2021.





Odd Roar Lange, reisejournalist/The Travel Inspector

Innlegget ble først publisert på reisesiden thetravelinspector.no

