Øl på fotballkamp – Ja takk!

Meninger

Det er med glede vi ser at Norges fotballforbund nå opphever forbudet mot alkohol norske idrettsarenaer. Det har fra før av vært lov å drikke øl på VIP-tribunen, da skulle det bare mangle at vanlige tilskuere også skal få ta seg en halvliter.

Noen vil sikkert problematisere at det nå skal være mulig å drikke alkohol samtidig som unger deltar på arrangement. Vi har troen på at klubbene vil håndtere dette på en utmerket måte, eksempelvis ved å ha avgrensede områder – det viktigste er tross alt at idrettsarrangementer skal være et trygt sted for både familier og unge. Og her er det jo et tankekors at mange også i dag kommer på fotballkamp etter en tur på puben. Så dette handler utelukkende om å stole på at voksne mennesker tar veloverveide valg og oppfører seg.

Molde-direktøren: – Positivt for oppslutninga i norsk fotball Molde-direktør Ole Erik Stavrum forteller at klubben skal vurdere om de skal sende inn søknad om skjenkebevilling på Aker stadion.

Det er også et stort pluss at klubbene vil kunne få større inntekter samtidig som det å gå på fotballkamp kanskje blir mer interessant. Så er det å ta seg ei kald ei når man heier på favorittlaget sitt en trivelig del av den norske kultur. Dette applauderer vi!

Så må det legges til – om det ikke funker så er det ikke verre enn å bare slutte!

Falk Daniel Øveraas

Fylkestingsrepresentant Møre og Romsdal Høyre

----------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal