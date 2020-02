Sve, klima og operaskrekk

Meninger

Sve og opera er en interessant kombinasjon. Frank Sve har brukt opp 150 mill kr om igjen og om igjen. Alt kan han og FrP berge av økonomiske vansker i Møre og Romsdal fylkeskommune bare han får kloa i de 150 mill kr som fylkeskommunen skal investere i kulturhuset i Kristiansund, et bygg som skal romme både Nordmøre museum og Operaen i Kristiansund.

LESERINNLEGG Svindyrt klimahysteri! «Når krybba er tom, bites hestene», heiter eit ordtak, slik er det i Møre og Romsdal fylkeskommune for tida.

Mindre samstemte er partiene om klimautfordringene. FrP registrerer visstnok fremdeles ikke snev av klimakrise.

Klimakur 2030 ble lansert nylig. Transport er et av områdene vi kan oppnå resultater raskt om vi legger om til nullutslipp transportmiddel. Det gjelder også ferjer. Møre og Romsdal har tatt klimakrisen på alvor og allerede lagt opp til ferjedrift for null- og lavutslipp.

Verdiskaperfylket Møre og Romsdal har et bredt spekter av virksomheter som gir arbeidsplasser i hele fylket. Investeringen i nytt kulturhus for opera og museum i Kristiansund, er et verdiskapingsprosjekt.

Sve har siden valgkampen i 2019 brukt opera som skremsel for uvettig pengebruk. Men det er investering i en bred kultursatsing vi snakker om, det som skal bygges i Kristiansund.

Kommunen legger samtidig til rette for at bibliotek og kulturskole skal inn i samme bygg. Ei kulturnæringsklynge, blir det. Prosjekter innenfor flere kulturfelt har da Sve vært med på i andre deler av fylket, og bra er det for alle som nyter godt av disse aktivitetene.

Svindyrt klimahysteri, skriver Frank Sve i et leserinnlegg på rbnett.no torsdag 6. februar, og gir tilkjenne slik jeg tolker ham at tiltak for å møte klimautfordringene er sløseri. Frank Sve bør fremover heller ha klimaskrekk fremfor operaskrekk, er mitt svar tilbake.

Ragnhild Helseth, fylkesleder Møre og Romsdal Venstre