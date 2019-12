«Det er uforståelig at ikke kuttene tas i administrasjon, konsulent-, reise- og hotellbruk først»

Meninger

Skolekuttene fremstår som en fallitterklæring av fylkestinget på egne vegne. Når en ser de mange tilbudene som blir nedlagt som følge av kuttene på skarve på 50 millioner, er det utrolig at fylkestingsrepresentantene ikke greier å finne denne summen, som utgjør en promille av budsjettet på 5,77 milliarder neste år, andre steder.

For oss som jobber i organisasjonen og kjenner den best, er det uforståelig at ikke kuttene tas først i administrasjon, konsulent-, reise- og hotellbruk før man kutter i verdiskapende virksomhet.

I følge Kostra-tallene ligger Møre og Romsdal fylkeskommunes administrasjonsutgifter i det øvre sjiktet når vi sammenligner oss med de ande fylkene det er naturlig å sammenligne oss med. Det virker som om fylkestingspolitikerne ikke er uavhengige og har innsikt nok i fylkeskommunens virksomhet til at de kan ta de rette valgene, men følger blindt fylkesrådmannens innstilling.

Dette er et høyt spill fra fylkesrådmannen og fylkestinget, hvor man bruker skolesektoren som gissel for feilslått politikk på andre felt, i håp om å presse sentrale myndigheter til større overføringer til fergene. I og med at Møre og Romsdal fylkeskommune nå har fått de største overføringene i historien, samtidig som man nekter å effektivisere i egen administrasjon, er det naivt å håpe på.

Jeg er redd disse kuttene er en av de siste spikrene i kisten til Møre og Romsdal fylkeskommune.

Pål Aarsæther, leder Møre og Romsdal Lektorlag

