Offentlig opprop fra skoleorganisasjonene

Meninger

Møre og Romsdal driver skolen svært effektivt. Pris per elev er lav sammenlignet med andre fylker, og det er høy grad av både gjennomføring og trivsel. Vi mener derimot at effektiviteten har nådd sitt bristepunkt og at ved videre kutt vil følgene bli store. Vi uttrykker derfor vår bekymring rundt følgende punkt:

Ikke-lovpålagte tjenester

Dersom Møre og Romsdal må skvise sine midler for å holde de lovpålagte tjenestene, vil de tjenestene som ikke er lovpålagte mulig bli nedprioritert. Dette kan blant annet føre til en svakere elevtjeneste, høyere klassetall og et svakere tilbud for tilrettelagt opplæring. Møre og Romsdal har hatt gode resultat på dette tidligere, og vi er redd for at dette kan føre til lavere grader av trivsel, elevmedvirkning og gjennomføring.

Skoler med akutte investeringsbehov

Flere skoler i Møre og Romsdal har et stort behov for investering og rehabilitering. Elevene har gjentatte ganger uttrykt sin misnøye med det fysiske læringsmiljøet, og dette har vært en gjenganger i skolenes elevråd. Dette inkluderer skoler som Ørsta VGS, Borgund VGS, Ålesund VGS, Gjermundnes VGS og Fræna VGS. Gjennom fagfornyelsen 2020 vil behovet for nye investeringer være nødvendig for å sikre at læringsmiljøet.

Økt press på sentrale skoler

Dersom distriktsskolene nedprioriteres, kan dette føre til et høyere press på de sentrale skolene vi har i fylket. Om man får et slikt økt press, vil vi slite med kapasiteten på disse skolene. Dette kan føre til at elever må reise enda lengre for å finne en studieplass innen deres ønskede studieretning, og må tidligere flytte hjemmefra. Dette kan bli utfordrende for elevene, og kan føre til en lavere grad av gjennomføring.

Vår samlede vurdering

Kuttene som er foreslått av fylkesrådmannen, vil bli en stor påkjenning for den videregående opplæringen i fylket vårt. Vi bekymrer oss for konsekvensene dette vil medføre, og oppfordrer våre politikere til å finne penger til skole fra andre poster i budsjettet. Vi håper at Fylkestinget velger å høre på en samlet skolefront av elever, lærlinger, lærere og andre skoleansatte.

Aurora Stafsnes Håkonsen, leder, Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal

Gerd Botn Brattli, HVTF, Utdanningsforbundet i Møre og Romsdal

Pål Aarsæther, leder, Møre og Romsdal Lektorlag

Anita Alnes Solevåg, Elev- & Lærlingombud

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook