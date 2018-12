Meninger

Brev til Adm.dir Remme, Helse Møre og Romsdal

Kjære Espen!

Vi kjenner hverandre godt gjennom flere års samarbeide! Som du sikkert husker kom jeg Inn i toppledergruppen i Helse Møre og Romsdal i desember 2012. Da du tok over i 2015 var jeg fortsatt Klinikksjef i Kirurgi ved Molde sjukehus. Du og jeg har ofte vært uenige i sak, men vi har vært respektfull overfor hverandre. I mai i år skrev jeg en kronikk med tittel «Should I stay or should I go» om den bekymringsfulle utviklingen i helsevesenet med byråkratisering og mindre tid til pasientene. Eksemplene mine var fra Helse Møre og Romsdal, men etter responsen å dømme var dette et stort problem i hele HelseNorge.

Dette brevet til deg nå handler om Helse Møre og Romsdal. Det handler om en dyp bekymring over utviklingen som finnes hos majoriteten av ansatte, tillitsvalgte , pasienter og befolkingen i fylket vårt. Du har ledet Helseforetaket i tre år nå og situasjonen har gått fra verre til ille. Den økonomiske situasjonen er svært alvorlig, rekrutteringen i viktige fag er helt ut av kontroll og mange ansatte er apatiske og likegyldige.

Det er tre viktig grep du har gjort som har vært svært uheldige. Modellen med tverrgående klinikker og klinikksammensetning virker dårlig. Du ble anbefalt å organisere med stedligledelse av fagmiljøer, tillitsvalgte og erfarne helseledere. Du valgte å høre på et lite fagmiljø i foretaket og et konsulentfirma som ga foretaket en utgift på flere millioner. Dette grepet har kostet foretaket dyrt. Det andre grepet med kontinuerlig forbedring som skulle redde økonomien har vært en fiasko. Medarbeiderne som du har sendt rundt med prosjektet har forstyrret de som jobber med pasientene og vært til stor irritasjon. Det tredje er mer et resultat av feilgrep og generell utvikling. Avstanden mellom ledelse og enkelt ansatte har blitt mye større. Informasjonsflyten er dårligere og byråkratiseringen er blitt en stor og meningsløs tidstyv som skaper dyp fortvilelse.

Du er ikke alene om ansvaret for dette. Det finnes en stab og en ledergruppe.

Kjære Espen.

Der gjør vondt å skrive dette fordi du også har gjort mye bra og jeg setter pris på deg som lederkollega. Men summen av det som er beskrevet over, hvordan styremøtet den 04.12 utviklet seg og oppslag i avisene i ettertid gjør at jeg ikke har noe valg. Du har mistet nødvendig autoritet hos de du leder og eierne. Etter dine tre år som Adm.dir er situasjonen for Helse Møre og Romsdal svært alvorlig. Situasjonen er blitt en risiko for spesialisthelsetjenesten i fylket vårt generelt, for utvikling og vekst og for store prosjekter som byggingen av Sykehuset Nordmøre og Romsdal spesielt.

Jeg vet ikke om du har gode og nære medarbeidere som gir deg ærlige råd. Du skal få mitt. Dersom du stiller deg selv det spørsmålet jeg stilte meg i mai er mitt råd til deg klart. Det er et råd som er ment godt fra en erfaren helsearbeider og observatør. Det er nok nå! Du må trekke deg. Det er til det beste for Helse Møre og Romsdal og sikkert også til det beste for deg selv.

Av Kjell Erik Strømskag

Overlege

