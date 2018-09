– Møre bispedømme sitter med Norges dåpsattest

Meninger

Møre bispedømmer 35 år

I år feirer vi at det er 35 år siden Møre bispedømme ble utskilt fra Nidaros som eget bispedømme. Samtidig er det 10 år siden Ingeborg Midttømme ble ordinert til biskop i Møre

Møre er det yngste bispedømme, men åndsarven i Møre bispedømme hører til de eldste og viktigste røttene for vår kristne tro her i landet. Vi sitter med Norges dåpsattest.

Kulisteinen på Smøla er det første tegnet på at kristendommen kom til Norge.

Å bygge opp en selvstendig identitet til Møre bispedømme var viktig. Å bygge sammen et geografisk område med så krevende geografi har krevd kløkt og omtanke for menigheter og enkeltmenneske. Fra første stund har menighetene hegnet om sine kirker. Bosetningsmønsteret har endret seg gjennom de 35 årene, likevel opplever bispedømme at folk søker tilbake til «sine» kirker. Jeg mener bestemt at vi i dag er et samlet bispedømme.

Å dyrke den rike kulturarven som kirken står for i Møre og Romsdal har vært viktig. Med de mange salmediktere, stor styrke i kor- og musikkliv har Møre bispedømme utmerket seg som ett syngende bispedømme. La oss være bevisst også framover på det ansvar vi har for å formidle salmeskattene til hele befolkningen.

Frivilligheten i Møre bispedømme har og vil være en av bærebjelkene i vårt arbeid. Inn i den nye tiden for kirken må vi enda større grad dyrke fram samarbeide mellom frivilligheten og kirken.

Hovedbærebjelken er de ansatte i kirken som gjennom sitt arbeid er ansiktet mot befolkningen. For det er i hverdagen hver enkelt av dere skaper «Mer himmel på jorda»

Bak alt dette står det sterke ledere. Biskopene gjennom de 35 år har hver på sin måte preget Møre bispedømme, og stått i forskjellige stormer av skiftende styrke og retning.

De siste ti årene har vi hatt en leder som hele Møre og Romsdal er på fornavn med. Biskop Ingeborg har en unik evne til å snakke til alle på en måte som alle forstår. Hennes møte med skoleklasser har gjort sterkt inntrykk på meg og gitt de unge en opplevelse av varme og respekt.

At vi markerte dette med et seminar med tittelen « Kyrkja sitt samfunnsansvar» er vår biskop i ett nøtteskall. Hun har gitt svært mye av deg selv i disse ti årene. Ønsker deg lykke til videre som inspirator for ansatte, menigheter og enkeltmennesker

Møre bispedømme må være en viktig del av samfunnet Møre og Romsdal. Gjennom 35 år har det vært endringer i likhet med samfunnet ellers. Det vil kirken også være i framover. Det er viktig at vi bevarer grunnpilarene i kirken og at denne er gjenkjennelig for folket som vi skal tjene. Det største ønske er å lykkes med å være et vitalt bispedømme som er kirke der folk er. Vi trenger åpne og trygge felleskap der folk bor.

For å få til dette er det viktig at befolkningen engasjerer seg i og for kirken sitt arbeid. La alle gode krefter arbeide for at vi også framover har et Møre bispedømme som befolkningen i Møre og Romsdal har kjærlighet til.

Ann-Kristin Sørvik, leder i Møre bispedømmeråd